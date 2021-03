Model, Muse, Kriegsfotografin: Lee Miller ging stets ihren eigenen Weg, an Konventionen hielt sie sich nicht – 23.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / © Lee Miller Archives

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Christoph Grabenwarter, Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Die Fragen stellen Eva Linsinger (Profil) und Tobias Pötzelsberger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.10 SEHNSUCHTSORT

Jochen (Ö 2020, Daniel Fill) Jochen lebt abgeschieden in der Toskana. Er blickt auf ein turbulentes Leben als Berliner Kommunale, drogenhandelnder Hippie und Gefängnisinsasse in Frankreich zurück. Regisseur Daniel Fill spricht mit Lukas Maurer, wie sein Film das bruchstückhafte Denken seines Protagonisten widerspiegelt. Bis 21.20, Okto

20.15 FANTASIEN

Die Frau im Mond (Mal de pierres, F /CAN/BL 2016, Nicole Garcia) Südfrankreich in den 1940er-Jahren: Gabrielle (Marion Cotillard) ist in ihren Dorflehrer verliebt. Ihre Mutter hat kein Verständnis für die erotischen Sehnsüchte ihrer Tochter. Sie stellt Gabrielle vor die Wahl – entweder sie willigt in die Einweisung in eine Nervenklinik ein, oder sie heiratet den Erntehelfer José. Bis 22.10, Arte

20.15 KLASSIK

Erlebnis Bühne: Bruckners Wagner-Symphonie Christian Thielemann dirigiert die Wiener Philharmoniker in der zweiten Fassung aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Bis 21.20, ORF 3

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte: Impfängste, Koalitionskrach und Fernweh Cornelia Stolze (Medizinjournalistin), Florian Klenk (Falter), Manfred Perterer (Salzburger Nachrichten) und Richard Schmitt (Exxpress). Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Vertrauenssache Impfung – Die Verantwortung von Pharma und Politik Zu Gast sind Ulrike Königsberger-Ludwig(Gesundheitslandesrätin Niederösterreich, SPÖ), Maria Rauch-Kallat(Ex-Gesundheitsministerin, ÖVP), Botond Ponner (Astra Zeneca Österreich), Sigrid Pilz (Wiener Pflege- und Patientenanwältin) und Martin Moder (Molekularbiologe und "Science Buster"). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Lee Miller – Supermodel und Kriegsfotografin Die Dokumentation von Teresa Griffiths erzählt die bewegte Lebensgeschichte der Künstlerin, Fotografin und Muse Lee Miller. Die Filmemacherin erkundet Millers Werk und erzählt von Mut und Bereitschaft, jedes Tabu zu brechen. Bis 0.05, ORF 2

23.15 RIESENSPINNE

Tarantula (USA 1955, Jack Arnold) Eine Wachstumsformel wirkt etwas zu gut, eine entflohene Riesenspinne wird zur tödlichen Gefahr. Clint Eastwood ist in Jack Arnolds flottem B-Movie in einer frühen Nebenrolle zu sehen. Bis 0.30, 3sat

23.35 VORURTEILE

Fremde Tochter (D 2017, Stephan Lacant) Lena (17) und der 19-jährige Moslem Farid verlieben sich, sie wird schwanger. Über zwei Jugendliche, gefangen zwischen Tradition, Glaube und Vorurteile. Bis 1.10, ARD