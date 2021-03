7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Tobi: Kommunikation-Check Diesmal erklärt Tobias Krell, was verbale und nonverbale Kommunikation ist und wie wir kommunizieren, ohne dass wir es merken. Er findet auch heraus, wie sich Kommunikation entwickelt hat: von Unterhaltungen aus der Steinzeit bis hin zu digitalen Gesprächen über das Smartphone. Bis 8.15, ARD

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Arbeitslos wegen einer Augenkrankheit. / Kritik an der Covid-19-Impfanmeldung. / Auftragsvergabe von Teststraßen. / Betriebsunterbrechungsversicherungen. Bis 18.57, ORF 2

19.20 STADTPORTRÄT

Die letzten Tage von Beirut Die Hauptstadt des Libanon war eine multikonfessionelle Stadt am Rand des Orients, offen zur Welt. Ein brutaler Bürgerkrieg, Dauerchaos und zuletzt eine tiefe Wirtschaftskrise haben aus Beirut eine dunkle, traurige Stadt gemacht. Filmische Hommage von Daniel Böhm. Bis 20.00, 3sat

20.15 GESCHICHTE

Adolf Hitler – Alltag und Aufstieg eines Diktators Der Historiker Harald Sandner zeichnet in der zweiteiligen Doku Hitlers Entwicklung von dessen Kindheit in Braunau über seine Zeit in Wien bis zum Ende seines Lebens nach. Bis 22.00, ORF 3

20.15 KRIMI

Ostfriesenangst (D 2021, Hannu Salonen) Eine Schulklasse kommt ohne ihren Lehrer aus dem Watt zurück. Ist er bei einsetzender Flut ums Leben gekommen, oder haben ein paar Schüler die Situation ausgenutzt, um ihren verhassten Lehrer loszuwerden? Krimi mit Julia Jentsch, Christian Erdmann und Barnaby Metschurat nach dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf. Bis 21.45, ZDF

20.15 DOKUMENTATION

Auf Leben und Tod – Meilensteine der Hygiene Jede Epoche hatte ihre eigenen Hygienevorstellungen, abhängig von Kultur, Religion und Konventionen. In der Geschichte mussten Aberglaube, Irrtümer und Widerstände überwunden werden, bevor Ingenieure, Wissenschafter und Politiker Meilensteine der Hygiene durchsetzten. Bis 21.10, Arte





STREAMING

MARVEL

The Falcon and the Winter Soldier Marvel-Fans aller Länder sollten sich auf diese Superheldenstory gut einigen können. Wie WandaVision setzt die Serie nach den Ereignissen von Avengers: Endgame an – mit jeder Menge Action und Querverweisen im Gepäck. Disney+

JUNGES GEMÜSE

Waffel und Mochi Michelle Obama erklärt die Vorzüge gesunden Essens, zwei Plüschtiere hören aufmerksam zu. Man erfährt über Tomaten, Salz, Kartoffeln, Gurken, Reis, Mais, Gewürze, Wasser. Braves Kinderprogramm, pädagogisch wertvoll und genau deshalb etwas sehr anstrengend. Netflix

FLUCHT

Sky Rojo Die wahrscheinlich umstrittenste Serie der Woche von den Machern von Haus des Geldes. Drei Prostituierte fliehen vor ihrem Zuhälter, Kritiker sehen darin Frauenverachtung und exzessive Gewaltdarstellung. Tarantino und Rodriguez ohne Sinn. Netflix

ZUM FÜRCHTEN

Call Apple TV+ verspricht ein immersives Serienerlebnis. Die Stimmen von Telefonanrufen werden visualisiert und so neun Kurzgeschichten um ein Verbrechen erzählt. "Es gibt Dinge, die man nicht erklären kann", sagt eine Stimme. Da hat sie recht – diese Serie zum Beispiel. Apple TV+