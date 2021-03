Die minderjährige russische Bloggerin Liza Anokhina (li.) hat 2,7 Millionen Follower auf Instagram. Foto: APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

"Ich freue mich, ankündigen zu können, dass wir die Jugendarbeit als eine Priorität für Instagram identifiziert haben und sie zu unserer H1-Prioritätenliste hinzugefügt haben", schrieb Vishal Shah, Instagrams Vice President of Product, am Donnerstag in einem Mitarbeiterposting: "Wir werden eine neue Jugendsäule innerhalb der Community Product Group aufbauen, um uns auf zwei Dinge zu konzentrieren: (a) die Beschleunigung unserer Integritäts- und Datenschutzarbeit, um die sicherste Erfahrung für Jugendliche zu gewährleisten und (b) die Entwicklung einer Version von Instagram, die es Personen unter 13 Jahren ermöglicht, Instagram zum ersten Mal sicher zu nutzen."

Zuvor hatte es mehrfach Berichterstattung über Mobbing und Belästigung gegeben, denen Teenager in der App ausgesetzt sind. Die aktuellen Instagram-Vorgaben verbieten Kindern unter 13 Jahren eigentlich die Nutzung des Dienstes.

Mehre Schutzmaßnahmen

Melden sich die Kinder trotz der Vorgaben bei der Plattform an, so will man sie nun zumindest dazu bewegen, ihre Kontoeinstellungen auf "Privat" zu belassen. Außerdem sollen Erwachsene daran gehindert werden, Nutzer unter 18 Jahren direkt anzuschreiben, wenn diese ihnen nicht schon folgen. Und schließlich soll es Erwachsenen erschwert werden, Minderjährige auf der Plattform zu finden und ihren Accounts zu folgen.

Spezielle App für Kinder

Zudem soll eine spezielle Version der beliebten Foto-App entwickelt werden, die sich vor allem an genau diese Zielgruppe richtet, wie unter anderen "Buzzfeed" und der "Guardian" mit Berufung auf interne Memos berichten.

Ein Facebook-Sprecher sagte dem "Guardian", dass das Unternehmen eine elternkontrollierte Version von Instagram entwickle, ähnlich wie die Messenger Kids App, die für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gedacht ist. "Zunehmend fragen Kinder ihre Eltern, ob sie Apps beitreten können, die ihnen helfen, mit ihren Freunden Schritt zu halten. Im Moment gibt es nicht viele Optionen für Eltern, also arbeiten wir daran, zusätzliche Produkte zu bauen ... die für Kinder geeignet sind und von Eltern verwaltet werden", wird der Sprecher zitiert.

84 Prozent verwenden Instagram

Einen guten Überblick über die Nutzung sozialer Netzwerke durch Jugendliche in Österreich bietet stets der Jugend-Internet-Monitor von Safer Internet. Für die aktuelle Version dieser Erhebung wurden im November und Dezember 2020 rund 400 Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren befragt.

Der Erhebung zufolge rangiert Instagram auf Platz drei der beliebtesten Social Networks unter Jugendlichen in Österreich – die Spitzenreiter sind Whatsapp und Youtube. 84 Prozent der Jugendlichen nutzen Instagram, gegenüber dem Vorjahr ist dieser Wert um acht Prozentpunkte gestiegen. Facebook wird hingegen von 34 Prozent genutzt – 14 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. (stm, 19.3.2021)