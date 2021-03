Die beiden Facebook-Dienste Whatsapp und Instagram kämpfen mit Problemen. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Santa Clara (Kalifornien) – Der Messenger-Dienst WhatsApp und der Bilderdienst Instagram sind am Freitag in mehreren Ländern für kurze Zeit ausgefallen. Unter anderem beim Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe. Auch beim Störungsportal Downdetector gingen am Freitagabend zahlreiche Meldungen ein. Wenig später liefen WhatsApp und Instagram wieder.

Facebook selbst war von den Störungen offenbar nicht betroffen, weder die Website noch die App. Ein Firmensprecher sprach von einem "technischen Problem", das Nutzern den Zugang zu einigen Diensten des Konzerns verwehrt habe. "Wir haben dieses Problem für alle behoben und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."



Laut der Website "Downdetector.com" betraf die Störung weltweit beinahe eine Million Instagram-User. Rund 20.000 User meldeten Whatsapp-Probleme. (APA/dpa, Reuters red, 19.3.2021)