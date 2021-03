Die beiden Facebook-Dienste Whatsapp und Instagram kämpfen mit Problemen. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Santa Clara (Kalifornien) – Whatsapp und Instagram sind am Freitag in mehreren Ländern ausgefallen. Beim Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe. Facebook selbst war von den Störungen offenbar nicht betroffen. Auch beim Störungsportal Downdetector liefen am Freitagabend zahlreiche Störungsmeldungen ein. Ein Firmensprecher konnte noch keine Stellungnahme abgeben. (APA/dpa, 19.3.2021)