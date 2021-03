Wiener besiegten Ungarn am Freitag mit 6:0

Die Vienna Capitals kurven flott ins Viertelfinale. Foto: APA/Neubauer

Wien/Szekesfehervar – Die Vienna Capitals haben sich als erste Mannschaft für das Halbfinale der ICE-Eishockeyliga qualifiziert. Die Wiener deklassierten am Freitag Fehervar auswärts mit 6:0 (3:0,0:0,3:0) und entschieden die "best of seven"-Viertelfinalserie schnellstmöglich mit 4:0-Siegen für sich. Der Gegner im Halbfinale ab 28. März wird noch ermittelt.

Die Capitals ließen von Beginn weg keinen Zweifel aufkommen, dass sie gleich im ersten Versuch den Aufstieg fixieren wollen. Schon im ersten Drittel sorgte die Mannschaft von Trainer Dave Cameron mit einer 3:0-Führung für die Vorentscheidung. Play-off-Topscorer Ty Loney schloss ein Solo souverän zum 1:0 ab (7.), William Besse (11.) und Niki Hartl im Powerplay (16.) erhöhten.

Nach einem torlosen Mitteldrittel legten Darren Archibald (41.) und Loney (48./PP), der einen Archibald-Schuss abfälschte, nach, ehe der 40-jährige Verteidiger-Routinier Philippe Lakos den Endstand fixiert (54.). Loney hat in den vier Spielen gegen Fehervar fünf Tore und vier Assists verbucht, Torhüter Bernhard Starkbaum feierte das zweite "shutout" hintereinander.

Die Wiener gewannen somit auch das dritte Play-off-Duell mit Fehervar und stehen zum vierten Mal in Serie im Halbfinale. Nach dem ersten "sweep" (Aufstieg ohne Niederlage) seit 2017 haben sie nun eine gute Woche Pause, um sich auf die nächste Herausforderung vorzubereiten. (APA, 19.3.2021)

Ergebnisse ICE Hockey League – Viertelfinale (best of seven), 4. Spiel:

Fehervar – Vienna Capitals 0:6 (0:3,0:0,0:3). Endstand in der Serie: 0:4