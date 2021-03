In dieser Galerie: 2 Bilder Alexis Pinturault ließ im Finale nichts anbrennen. Foto: AP/Gabriele Facciotti Die kleine Kristallkugel wurde ihm bereits überreicht, die große für den Gesamtweltcup bekommt er erst am Sonntag. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Lenzerheide – Alexis Pinturault hat an seinem 30. Geburtstag mit dem Sieg im Riesentorlauf in Lenzerheide sowohl die kleine Kristallkugel für den Disziplinweltcup als auch die große für den Gesamtweltcup fixiert. Der Franzose gewann in 2:15,75 Minuten 0,2 Sekunden vor dem Kroaten Filip Zubcic und 0,21 vor dem Franzosen Mathieu Faivre. Stefan Brennsteiner (0,46) verpasste das Podest als Vierter um 25 Hundertstel.

Da Marco Odermatt (1,28) bei schwierigen Bedingungen nicht über Rang elf hinauskam, büßte der Schweizer die Führung im Disziplinweltcup ein und vergab damit auch die Chance auf den Sieg im Gesamtweltcup. Pinturault hat mit seinem 34. Erfolg im Weltcup erstmals den Gesamtweltcup und auch erstmals den Riesentorlaufweltcup für sich entschieden. In den vergangenen beiden Saisonen musste er sich jeweils als Zweiter im Kampf um die große Kugel geschlagen geben, 2020 lag er hinter dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde, 2019 feierte Marcel Hirscher seinen achten und letzten Triumph im Gesamtweltcup.

Marco Schwarz (1,59) verbesserte sich im zweiten Lauf von Rang 15 auf 13. Manuel Feller (3,23) kam über Platz 18 nicht hinaus. Juniorenweltmeister Lukas Feurstein (3,53) fuhr bei seiner Weltcuppremiere auf Rang 19.

Roland Leitinger ist bereits im ersten Durchgang ebenso ausgeschieden wie der Schweizer Loic Meillard. (honz, 20.3.2021)

Weltcup-Riesentorlauf in Lenzerheide

Ergebnis:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:15,75

2. Filip Zubcic (CRO) +0,20

3. Mathieu Faivre (FRA) +0,21

4. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,46

5. Luca de Aliprandini (ITA) +0,64

6. Thibaut Favrot (FRA) +0,79

7. Gino Caviezel (SUI) +1,00

8. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,07

9. Leif Kristian Nestvold-Haugen +1,09

10. Stefan Luitz (GER) +1,25

11. Marco Odermatt (SUI) +1,28

12. Zan Kranjec (SLO) +1,55

13. Marco Schwarz (AUT) +1,59 1

14. Giovanni Borsotti (ITA) +1,60

15. Alexander Schmid (GER) +1,86

16. Justin Murisier (SUI) +1,90

17. Adam Zampa (SVK) +2,99

18. Manuel Feller (AUT) +3,23

19. Lukas Feurstein (AUT) 2 +3,53

2. Durchgang:



1. Mathieu Faivre (FRA) 1:13,24

2. Giovanni Borsotti (ITA) +0,18

3. Filip Zubcic (CRO) +0,48

4. Stefan Luitz (GER) +0,66

5. Gino Caviezel (SUI) +0,68

6. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,69

7. Marco Schwarz (AUT) +0,73

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +0,75

9. Luca de Aliprandini (ITA) +0,78

10. Thibaut Favrot (FRA) +0,80

11. Marco Odermatt (SUI) +0,94

12. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,97

13. Alexis Pinturault (FRA) +1,32

14. Zan Kranjec (SLO) +1,39

Adam Zampa (SVK) +1,39

weiter:

17. Manuel Feller (AUT) +1,53

18. Lukas Feurstein (AUT) +1,72

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Erik Read (CAN)

1. Durchgang:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:01,19

2. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,81

3. Filip Zubcic (CRO) +1,04

4. Luca de Aliprandini (ITA) +1,18

5. Thibaut Favrot (FRA) +1,31

6. Justin Murisier (SUI) +1,37

7. Zan Kranjec (SLO) +1,48

8. Mathieu Faivre (FRA) +1,53

9. Gino Caviezel (SUI) +1,64

10. Marco Odermatt (SUI) +1,66

. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +1,66

12. Alexander Schmid (GER) +1,69

13. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,70

14. Stefan Luitz (GER) +1,91

15. Marco Schwarz (AUT) +2,18

weiter:

19. Manuel Feller (AUT) +3,02

20. Lukas Feurstein (AUT) +3,13

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Roland Leitinger (AUT), Loic Meillard (SUI)

Alle Sieger im Gesamt-Weltcup der Herren seit 1967:

1967 Jean-Claude Killy (FRA)

1968 Jean-Claude Killy (FRA)

1969 Karl SCHRANZ (AUT)

1970 Karl SCHRANZ (AUT)

1971 Gustav Thöni (ITA)

1972 Gustav Thöni (ITA)

1973 Gustav Thöni (ITA)

1974 Piero Gros (ITA)

1975 Gustav Thöni (ITA)

1976 Ingemar Stenmark (SWE)

1977 Ingemar Stenmark (SWE)

1978 Ingemar Stenmark (SWE)

1979 Peter Lüscher (SUI)

1980 Andreas Wenzel (LIE)

1981 Phil Mahre (USA)

1982 Phil Mahre (USA)

1983 Phil Mahre (USA)

1984 Pirmin Zurbriggen (SUI)

1985 Marc Girardelli (LUX)

1986 Marc Girardelli (LUX)

1987 Pirmin Zurbriggen (SUI)

1988 Pirmin Zubriggen (SUI)

1989 Marc Girardelli (LUX)

1990 Pirmin Zurbriggen (SUI)

1991 Marc Girardelli (LUX)

1992 Paul Accola (SUI)

1993 Marc Girardelli (LUX)

1994 Kjetil Andre Aamodt (NOR)

1995 Alberto Tomba (ITA)

1996 Lasse Kjus (NOR)

1997 Luc Alphand (FRA)

1998 Hermann MAIER (AUT)

1999 Lasse Kjus (NOR)

2000 Hermann MAIER (AUT)

2001 Hermann MAIER (AUT)

2002 Stephan EBERHARTER (AUT)

2003 Stephan EBERHARTER (AUT)

2004 Hermann MAIER (AUT)

2005 Bode Miller (USA)

2006 Benjamin RAICH (AUT)

2007 Aksel Lund Svindal (NOR)

2008 Bode Miller (USA)

2009 Aksel Lund Svindal (NOR)

2010 Carlo Janka (SUI)

2011 Ivica Kostelic (CRO)

2012 Marcel HIRSCHER (AUT)

2013 Marcel HIRSCHER (AUT)

2014 Marcel HIRSCHER (AUT)

2015 Marcel HIRSCHER (AUT)

2016 Marcel HIRSCHER (AUT)

2017 Marcel HIRSCHER (AUT)

2018 Marcel HIRSCHER (AUT)

2019 Marcel HIRSCHER (AUT)

2020 Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

2021 Alexis Pinturault (FRA)