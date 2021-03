Pinturault ließ mit Startnummer eins nichts anbrennen. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Lenzerheide – Alexis Pinturault könnte sich an seinem 30. Geburtstag selbst reich beschenken. Der Franzose führt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Lenzerheide in 1:01,19 Minuten überlegen vor Stefan Brennsteiner (+0,81) und dem Kroaten Filip Zubcic (1,04).

Pinturault könnte heute den entscheidenden Schritt in Richtung Gesamtweltcuptriumph machen, weil mit Marco Odermatt sein einzig verbliebener Widersacher mit 1,66 Sekunden Rückstand nur auf Zwischenrang zehn liegt. Der Schweizer rangiert in der Riesentorlaufwertung noch 25 Punkte vor dem Franzosen auf Platz eins, im Gesamtweltcup 31 hinter ihm auf Rang zwei.

Nicht ganz nach Wunsch lief es für Marco Schwarz, der sich mit 2,18 Sekunden Rückstand zunächst auf Rang 15 einreihte. Manuel Feller (3,02) war als 19. nur Vorletzter und lag knapp vor dem frischgebackenen Juniorenweltmeister Lukas Feurstein (3,13), der die Entscheidung (12 Uhr, ORF eins) eröffnen wird. Roland Leitinger ist ebenso ausgeschieden wie der Schweizer Loic Meillard. (honz, 20.3.2021)

Weltcup-Riesentorlauf in Lenzerheide

1. Durchgang:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:01,19

2. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,81

3. Filip Zubcic (CRO) +1,04

4. Luca de Aliprandini (ITA) +1,18

5. Thibaut Favrot (FRA) +1,31

6. Justin Murisier (SUI) +1,37

7. Zan Kranjec (SLO) +1,48

8. Mathieu Faivre (FRA) +1,53

9. Gino Caviezel (SUI) +1,64

10. Marco Odermatt (SUI) +1,66

. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +1,66

12. Alexander Schmid (GER) +1,69

13. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,70

14. Stefan Luitz (GER) +1,91

15. Marco Schwarz (AUT) +2,18

weiter:

19. Manuel Feller (AUT) +3,02

20. Lukas Feurstein (AUT) +3,13

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Roland Leitinger (AUT), Loic Meillard (SUI)