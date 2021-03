Weltmeisterin führt nach erstem Lauf des Slaloms in Lenzerheide vor Lysdahl und Shiffrin – Vlhova als Sechste weit zurück

Liensberger völlig unbekümmert und sehr flott unterwegs. Foto: AP/FABRICE COFFRINI

Lenzerheide – Weltmeisterin Katharina Liensberger ist weiter im Flow. Die 23-jährige Vorarlbergerin führt nach dem ersten Durchgang des Slaloms in Lenzerheide in 53,87 Sekunden sieben Zehntel vor der Norwegerin Kristian Lysdahl und 0,9 Sekunden vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Nicht auf Zug kam Petra Vlhova. Die Slowakin verlor als Sechste satte 1,84 Sekunden auf die Vorarlbergerin. In der Disziplinwertung führt Vlhova noch mit 22 Punkten Vorsprung auf Liensberger und müsste für den Gewinn der kleinen Kristallkugel Zweite werden, wenn Liensberger das Rennen für sich entscheidet.

Für Vlhova geht es auch noch um den Triumph im Gesamtweltcup, der ihr praktisch kaum mehr zu nehmen ist. Shiffrin hat lediglich noch die Chance auf Slalomkristall. Sie liegt 15 Punkte hinter Liensberger auf Rang drei.

In der letzten Slalomentscheidung der Saison konnten die übrigen Österreicherinnen nicht aufzeigen. Chiara Mair (16./3,24) verpasste die Top-15 ebenso wie Katharina Gallhuber (19./3,56) und Katharina Huber (20./3,59). Franziska Gritsch schied aus.

Der zweite Durchgang geht ab 13.30 Uhr (ORF 1) in Szene. (honz, 20.3.2021)

Weltcup-Slalom in Lenzerheide

1. Durchgang:

1. Katharina Liensberger (AUT) 53,87

2. Kristin Lysdahl (NOR) +0,70

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,90

4. Laurence St-Germain (CAN) +1,20

5. Michelle Gisin (SUI) +1,24

6. Petra Vlhova (SVK) +1,84

7. Sara Hector (SWE) +2,26

8. Paula Moltzan (USA) +2,27

9. Martina Dubovska (CZE) +2,42

10. Irene Curtoni (ITA) +2,44

11. Ana Bucik (SLO) +2,68

12. Kristina Riis-Johannessen (NOR) +2,73

13. Lena Dürr (GER) +2,76

14. Federica Brignone (ITA) +2,90

15. Nastasia Noens (FRA) +3,14

Weiter:

16. Chiara Mair (AUT) +3,24

19. Katharina Gallhuber (AUT) +3,56

20. Katharina Huber (AUT) +3,59

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Franziska Gritsch (AUT), Marta Bassino (ITA), Erin Mielzynski (CAN)