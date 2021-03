Spektakel für Klagenfurt und Pacult. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Austria Klagenfurt hat in einem turbulenten Spiel den Anschluss an die Top Drei in der 2. Fußball-Liga gehalten. Die Kärntner siegten am Samstag im Heimspiel gegen Vorwärts Steyr mit 2:1 (1:1). Alex Timossi Andersson (7.) und Markus Pink (61.) trafen für die Mannschaft von Peter Pacult, die das Spiel nach Ausschlüssen von Andersson (69.) und Kwabe Schulz (82.) nur zu neunt und viel Zittern beendete.

Steyr glich zwischenzeitlich durch Thomas Himmelfreundpointner (25.) aus, Bojan Mustecic scheiterte dann tief in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter an Austria-Torhüter Phillip Menzel. Auch die Oberösterreicher waren nach Gelb-Rot für Jonas Broser (87.) da bereits dezimiert.

Drama, Drama, Drama

Zur Dramatik der Partie passte auch, dass die Klagenfurter in der 12. und 13. Minute zweimal vom Elferpunkt vergaben. Fabian Miesenböck scheiterte an Vorwärts-Keeper Bernhard Staudinger, Pink traf nur die Stange. In der Tabelle liegen die den Aufstieg anpeilenden Violetten nun bei einem Spiel mehr zwei Zähler hinter dem nicht aufstiegsberechtigten Tabellenzweiten FC Liefering. Spitzenreiter Lafnitz ist enteilt, hat aber wie der Dritte Blau Weiß Linz um keine Lizenz für das Oberhaus angesucht.

Im zweiten Samstag-Spiel holte Rapid II einen 3:2-(1:1)-Heimsieg gegen den FC Dornbirn. Die Hütteldorfer schoben sich damit auf Rang 14 vor. (APA, 20.3.2021)