Tagesüberblick Coronavirus

Anschober und Kurz halten an Impfzielen und Hoffnung auf normalen Sommer fest

Aber auch Warnung vor hohen Fallzahlen. Proteste in Wien weitgehend beendet, elf Festnahmen. Am Samstag wurden 3.344 Neuinfektionen in Österreich registriert. Die Corona-News im Überblick