Mit der neuen Whatsapp-Funktion können Sprachnachrichten auch in 1,5facher oder doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden.

Das Feature wird demnächst für iOS und Android eingeführt. Foto: Reuters/Dado Ruvic

Der beliebte Messenger Whatsapp wird es wohl künftig ermöglichen, Sprachnachrichten schneller abzuspielen – das berichtet Wabetainfo.com mit Verweis auf die Android-Version 2.21.6.11, die im Google Play Beta Programm eingereicht wurde. Das Feature könnte jenen Menschen Zeit sparen, die von Freunden und Bekannten öfter weit ausschweifende Sprachnachrichten statt kompakter Texte erhalten.

Die Funktion befindet sich derzeit noch in Entwicklung und wird wohl in einem künftigen Update von Whatsapp inkludiert werden. Die Autoren bei Wabetainfo rechnen mit einer Einführung in den kommenden Wochen. Sowohl Android- als auch iOS-Nutzer werden die neue Funktion nutzen können.

Den Screenshots zufolge wird es möglich sein, die Nachrichten entweder in normaler, 1,5facher oder doppelter Geschwindigkeit abzuspielen. Eine Möglichkeit zum langsameren Abspielen der Sprachnachrichten wird es aller Voraussicht nach nicht geben – wohl auch, weil sich der Nutzen einer derartigen Funktion eher in Grenzen halten würde. (red, 21.3.2021)