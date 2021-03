In dieser Galerie: 2 Bilder James verletzt am Parkett. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez Poeltl (re) beim Abheben. Foto: AP/TANNEN MAURY

Los Angeles (Kalifornien) – Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) ihren Road Trip über fünf Spiele in der National Basketball Association (NBA) mit einer Niederlage beendet. Sie verloren bei den Milwaukee Bucks mit 113:120. Jakob Pöltl verbuchte acht Punkte, sechs Rebounds und je einen Assist, Steal sowie Block in 25:30 Minuten. Indes muss Titelverteidiger Los Angeles Lakers vorerst ohne seinen am rechten Knöchel verletzten Topstar LeBron James auskommen.

"Nach einem guten Start konnten wir sie (die Bucks, Anm.) einfach nicht oft genug stoppen, obwohl wir ohne zwei Leistungsträger stark gekämpft haben", resümierte der 25-jährige Center aus Wien nach der 17. Saisonniederlage bei 22 Siegen. Coach Gregg Popovich hatte Dejounte Murray und Patty Mills eine Pause gegönnt.

Antetokounmpo sehr auffällig

Bei Titelanwärter Milwaukee brillierte Giannis Antetokounmpo mit 26 Punkten und 15 Assists. Als Passgeber stellte der zweifache "MVP" seine Karriere-Bestleistung ein. Die Bucks feierten den sechsten Sieg in Serie. Die Spurs, für die es nach zuletzt drei Siegen wieder eine Niederlage setzte, wurden von Lonnie Walker IV mit 31 Zählern angeführt.

Auf die Texaner warten nun neun Heimspiele hintereinander bis 6. April. Los geht es am Montag gegen die Charlotte Hornets, die mit einer 98:125-Schlappe bei den L.A. Clippers im Gepäck anreisen.

James ging mit Schrei zu Boden

LeBron James zog sich gegen die Atlanta Hawks im zweiten Viertel im Zweikampf mit Gegenspieler Salomon Hill eine Verletzung am rechten Knöchel zu. Der 36-Jährige ging mit einem Schrei zu Boden und griff sich ans Bein. Er kehrte dann noch kurz aufs Spielfeld zurück und warf einen Dreier, ehe er in die Kabine humpelte. Die Partie ging mit 99:94 an die Hawks, die damit den achten Sieg in Serie feierten.

James mit Schmerzen. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Die Lakers vermeldeten später James' Ausfall. Die Dauer und das Ergebnis einer MRI-Untersuchung standen vorerst noch aus. Der Topstar war dank des Dreiers, dem der Abgang folgte, noch auf elf Zähler gekommen. Er hielt damit seine Rekordserie. Seit nunmehr 1.036 NBA-Spielen hat der 17-fache All-Star immer zumindest zehn Punkte erzielt.

Das dürfte für ihn aber nebensächlich gewesen sein. "Nichts ärgert mich mehr und macht mich mehr traurig, als dass ich nicht mehr für meine Teamkollegen da sein kann", schrieb James auf Twitter. "Der Weg der Genesung beginnt jetzt. Aber ich werde bald zurück sein als wäre ich niemals weg gewesen." Mit Anthony Davis, der an einer Wadenblessur leidet, müssen die Lakers bereits seit Wochen auf einen weiteren Topstar verzichten. (APA/Reuters, 21.3.2021)

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs (8 Punkte, 6 Rebounds, 25:30 Minuten von Jakob Pöltl) 120:113, Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks 94:99, Philadelphia 76ers – Sacramento Kings 129:105, Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 111:103, L.A. Clippers – Charlotte Hornets 125:98