US-Amerikanerin liegt nach erstem Lauf in Lenzerheide knapp vor Bassino und Hrovat voran – Liensberger Sechste. Gut-Behrami schwang nach dem Start ab

Mikaela Shiffrin könnte ihren 70. Weltcupsieg fixieren. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Lenzerheide – Mikaela Shiffrin hat im selektiv gesteckten ersten Durchgang des Riesentorlaufs beim Weltcupfinale in Lenzerheide die Bestzeit erzielt. Die US-Amerikanerin führt in 1:11,08 Minuten 0,10 Sekunden vor der Italienerin Marta Bassino und der Slowenin Meta Hrovat, die ex aequo auf Platz zwei liegen.

Die für Neuseeland startende Alice Robinson liegt als Vierte schon 0,77 Sekunden zurück. Hinter Michelle Gisin, die als Fünfte zunächst beste Schweizerin war, rangiert die Slalom-Weltcupgewinnerin Katharina Liensberger mit 1,08 Sekunden Rückstand. Die slowakische Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova (1,83) kam vorerst nicht über Rang zehn hinaus, Ramona Siebenhofer (3,20) war zunächst nur 15. Der zweite Durchgang steigt ab 12 Uhr (ORF 1).

Überrascht hat die Riesentorlauf-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin stellte beim zweiten Tor ab und schwang dann locker hinunter, ehe sie ohne Kommentar aus dem Zielraum verschwand. Gegenüber einem Schweizer Trainer soll sie laut ORF angegeben haben, die Stelle falsch eingeschätzt zu haben. Aufmerksamen Beobachtern mag dies seltsam vorgekommen sein, weil sie das nächste Tor locker erwischt hätte. Gut möglich, dass es sich um einen stillen Protest handelte, weil sie durch die witterungsbedingten Absagen der beiden Speedbewerbe in Lenzerheide um die Chance gebracht wurde, den Gesamtweltcup zu gewinnen.

Sehr wahrscheinlich, dass Gut-Behrami gegen das Ungleichgewicht zwischen Speed- und Technik-Bewerben demonstrierte. Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER

"Ich glaube, Fairness ist etwas anderes", wurde Gut-Behrami zuletzt im Blick zitiert. "Es wäre nicht schlecht, wenn die FIS vielleicht irgendwann einmal daran denken würde, dass es gut wäre, wenn wir von Anfang an die gleiche Anzahl Rennen in jeder Disziplin hätten", kritisierte die 26-Jährige. (honz, 21.3.2021)

Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Damen am Sonntag in Lenzerheide

1. Durchgang

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:11,08

2. Meta Hrovat (SLO) 1:11,18 +0,10

. Marta Bassino (ITA) 1:11,18 +0,10

4. Alice Robinson (NZL) 1:11,85 +0,77

5. Michelle Gisin (SUI) 1:11,89 +0,81

6. Katharina Liensberger (AUT) 1:12,16 +1,08

7. Federica Brignone (ITA) 1:12,47 +1,39

8. Sara Hector (SWE) 1:12,53 +1,45

9. Tessa Worley (FRA) 1:12,70 +1,62

10. Petra Vlhova (SVK) 1:12,91 +1,83

11. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:13,07 +1,99

12. Elena Curtoni (ITA) 1:13,19 +2,11

13. Valerie Grenier (CAN) 1:13,30 +2,22

14. Nina O'Brien (USA) 1:13,94 +2,86

15. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:14,28 +3,20

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Ana Bucik (SLO), Lara Gut-Behrami (SUI)