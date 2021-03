In dieser Galerie: 2 Bilder Zweiter Weltcupsieg für Manuel Feller. Foto: AP/Marco Trovati Marco Schwarz vergab seinen dritten Saisonsieg nach einem Fehler im Finish. Foto: AP/ Gabriele Facciotti

Lenzerheide – Marco Schwarz hat seine Halbzeitführung im Slalom des Weltcupfinales in Lenzerheide nicht ins Ziel gebracht. Stattdessen ist Manuel Feller von Platz sechs aus in die Bresche gesprungen. Der 28-jährige Tiroler gewann in 1:47,24 Minuten acht Hundertstelsekunden vor dem Franzosen Clement Noel und deren elf vor dem Gesamtweltcuptriumphator Alexis Pinturault aus Frankreich.

Für Feller ist es der zweite Weltcupsieg nach dem Erfolg in Flachau im Jänner. Vizeweltmeister Adrian Pertl schied nach Platz drei zur Halbzeit im Finale ebenso aus wie Michael Matt und der Schweizer Ramon Zenhäusern. Christian Hirschbühl (+1,80) verbesserte sich von Platz 17 auf elf und lag damit unmittelbar vor dem Norweger Henrik Kristoffersen.

Schwarz hat mit Platz sechs auch Platz drei im Gesamtweltcup gegenüber seinem Verfolger Loic Meillard aus der Schweiz knapp behauptet. Gescheitert ist jedoch im letzten Rennen unter ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel der Angriff der Herren auf Platz eins in der Mannschaftswertung, die letztlich an die Schweiz ging.



Bereits im ersten Lauf ausgeschieden sind Norwegens Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag, Fabio Gstrein, der Schweizer Daniel Yule, der Schwede Kristoffer Jakobsen, der Italiener Manfred Mölgg und Juniorenweltmeister Benjamin Ritchie aus den USA.

Seine Karriere in Lenzerheide beendet hat der 36-jährige Franzose Jean-Baptiste Grange. (honz, 21.3.2021)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Lenzerheide

Ergebnis

1. Manuel Feller (AUT) 1:47,24

2. Clement Noel (FRA) +0,08

3. Alexis Pinturault (FRA) +0,11

4. Alex Vinatzer (ITA) +0,32

5. Loic Meillard (SUI) +0,33

6. Marco Schwarz (AUT) +0,76

7. Luca Aerni (SUI) +1,14

8. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,18

9. Linus Straßer (GER) +1,24

10. Tanguy Nef (SUI) +1,74

11. Christian Hirschbühl (AUT) +1,80

12. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,98

13. Filip Zubcic (CRO) +2,35

14. Stefan Hadalin (SLO) +2,51

. David Ryding (GBR) +2,51

16. Alexander Choroschilow (RUS) +3,11

2. Durchgang

1. Luca Aerni (SUI) 53,20

2. Alexis Pinturault (FRA) 53,47 +0,27

3. Christian Hirschbühl (AUT) 53,49 +0,29

4. Manuel Feller (AUT) 53,51 +0,31

5. Alex Vinatzer (ITA) 53,77 +0,57

6. Loic Meillard (SUI) 53,81 +0,61

7. Tanguy Nef (SUI) 53,87 +0,67

8. Stefan Hadalin (SLO) 53,96 +0,76

9. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 54,17 +0,97

10. Clement Noel (FRA) 54,35 +1,15

11. Alexander Choroschilow (RUS) 54,62 +1,42

12. Henrik Kristoffersen (NOR) 54,71 +1,51

13. Linus Straßer (GER) 54,97 +1,77

14. David Ryding (GBR) 55,06 +1,86

15. Marco Schwarz (AUT) 55,21 +2,01

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Michael Matt, Adrian Pertl beide (AUT), Ramon Zenhäusern (SUI)

1. Durchgang

1. Marco Schwarz (AUT) 52,79

2. Clement Noel (FRA) +0,18

3. Adrian Pertl (AUT) +0,62

4. Ramon Zenhäusern (SUI) +0,63

5. Linus Straßer (GER) +0,72

6. Manuel Feller (AUT) +0,94

7. Loic Meillard (SUI) +0,97

8. Alex Vinatzer (ITA) +1,00

9. Alexis Pinturault (FRA) +1,09

10. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,46

11. Michael Matt (AUT) +1,50

12. Filip Zubcic (CRO) +1,57

13. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,72

14. David Ryding (GBR) +1,90

15. Tanguy Nef (SUI) +2,32

Weiter:

17. Christian Hirschbühl (AUT) +2,76

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Fabio Gstrein (AUT), Benjamin Thomsen (CAN), Kristoffer Jakobsen (SWE), Manfred Mölgg (ITA), Daniel Yule (SUI), Sebastian Foss-Solevaag (NOR)