Marco Schwarz weiter in Topform. Foto: AP/ Gabriele Facciotti

Lenzerheide – Marco Schwarz befindet sich weiter in hervorragender Form. Der Slalomkristallgewinner und zweifache Saisonsieger (Adelboden und Schladming) führt nach dem ersten Lauf des Slaloms in Lenzerheide in 52,79 Sekunden 0,18 Sekunden vor dem Franzosen Clement Noel und 0,62 vor Vizeweltmeister Adrian Pertl. Eine Hundertstel dahinter lauert der Schweizer Ramon Zenhäusern.

Manuel Feller (0,94) verlor nach sehr guten Zwischenzeiten erst im Schlussabschnitt und liegt hinter dem Deutschen Linus Straßer auf Platz sechs. Michael Matt (1,50) reihte sich auf Platz elf ein. Etwas besser erging es etwa mit dem Franzosen Alexis Pinturault (9./1,09) dem neuen Gesamtweltcupsieger. Weniger gut lief es für den Norweger Henrik Kristoffersen (13./1,72). Gar nicht gut kam Christian Hirschbühl zurecht, er verlor 2,76 Sekunden auf Schwarz und ist nur 17. von 20 klassierten Läufern.

Für Schwarz geht es noch um die Absicherung von Platz drei im Gesamtweltcup. Er liegt 14 Zähler vor dem Schweizer Loic Meillard, der nach dem ersten Lauf Siebenter (0,97) ist. Zudem könnten die ÖSV-Herren im letzten Moment noch an den Schweizern vorbei auf Platz eins der Mannschaftswertung ziehen.

Ausgeschieden sind Norwegens Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag, Fabio Gstrein, der Schweizer Daniel Yule, der Schwede Kristoffer Jakobsen, der Italiener Manfred Mölgg und Juniorenweltmeister Benjamin Ritchie aus den USA.

Der zweite Durchgang geht ab 13.45 Uhr (ORF 1) in Szene. (honz, 21.3.2021)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Lenzerheide

1. Durchgang:

1. Marco Schwarz (AUT) 52,79

2. Clement Noel (FRA) +0,18

3. Adrian Pertl (AUT) +0,62

4. Ramon Zenhäusern (SUI) +0,63

5. Linus Straßer (GER) +0,72

6. Manuel Feller (AUT) +0,94

7. Loic Meillard (SUI) +0,97

8. Alex Vinatzer (ITA) +1,00

9. Alexis Pinturault (FRA) +1,09

10. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,46

11. Michael Matt (AUT) +1,50

12. Filip Zubcic (CRO) +1,57

13. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,72

14. David Ryding (GBR) +1,90

15. Tanguy Nef (SUI) +2,32

Weiter:

17. Christian Hirschbühl (AUT) +2,76

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Fabio Gstrein (AUT), Benjamin Thomsen (CAN), Kristoffer Jakobsen (SWE), Manfred Mölgg (ITA), Daniel Yule (SUI), Sebastian Foss-Solevaag (NOR)