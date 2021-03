Treffer. Foto: imago images/Nordphoto

Unter erneut kräftiger Mithilfe von Guido Burgstaller hat der 1. FC St. Pauli einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga getan. Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer verwertete beim 2:1-Sieg gegen Osnabrück am Sonntag einen Foulelfmeter zum 1:0 (51.). Nach drei Partien ohne Treffer erzielte Burgstaller sein neuntes Saisontor. Die Hamburger sind nun Tabellenelfter, Osnabrück bleibt auf dem Relegationsrang 16.

Der große Gewinner des Wochenendes ist der Hamburger SV. Während die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag beim 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg patzte und Holstein Kiel in der Quarantäne zum Zusehen gezwungen war, sprang der HSV mit dem 2:0-Heimsieg am Samstag gegen Heidenheim vorerst an die Spitze. Der bisherige Tabellenführer VfL Bochum gastiert erst am Montag (20.30 Uhr) beim Tabellensechsten in Düsseldorf. (APA, 21.3.2021)