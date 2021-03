Johannes Lamparter hoch oben. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Klingenthal – Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter hat am Sonntag zum Saisonabschluss der Nordischen Kombinierer in Klingenthal einen weiteren Podestplatz hauchdünn verpasst. Der 19-jährige Tiroler, nach dem Sprung Siebenter und am Samstag letztlich Dritter, musste sich im Duell mit dem Deutschen Fabian Rießle um Rang drei um 0,7 Sekunden beugen. Der Tagessieg ging an Weltcup-Gesamtchampion Jarl Magnus Riiber, der 3,7 Sekunden vor seinem norwegischen Landsmann Espen Björnstad gewann.

Die weiteren Österreicher kamen beim Weltcup-Finale nicht in die Top Ten: Team-Sprint-Weltmeister Lukas Greiderer (mit Lamparter) wurde Elfter, Lukas Klapfer 15. und Mario Seidl, der nach dem Sprung als Sechster bester ÖSV-Mann gewesen ist, 18. Dieses Trio hatte gemeinsam mit Lamparter bei der WM in Oberstdorf auch Team-Bronze geholt.

In der Weltcup-Gesamtwertung siegte Riiber letztlich mit 330 Zählern Vorsprung auf Vinzenz Geiger (GER), Akito Watabe (JPN) wurde Dritter. Bester Österreicher wurde Lamparter als Sechster, Greiderer kam als Neunter in die Top Ten. (APA, 21.3.2021)

Ergebnisse vom letzten Saison-Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal vom Sonntag:

Endstand nach Sprung und 10-km-Langlauf: 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 24:43,6 Min. – 2. Espen Björnstad (NOR) +3,7 Sek. – 3. Fabian Rießle (GER) +17,2 – 4. Johannes Lamparter (AUT) +17,9. Weiter: 11. Lukas Greiderer +1:08,1 – 15. Lukas Klapfer +1:41,2 – 18. Mario Seidl +1:54,4 – 26. Martin Fritz +3:02,8 – 30. Thomas Jöbstl +3:43,8 – 39. Stefan Rettenegger 5:38,9 – 41. Philipp Orter (alle AUT) +5:53,1

Weltcup-Endstand (nach 17 Bewerben): 1. Riiber 1.140 Punkte – 2. Vinzenz Geiger (GER) 810 – 3. Akito Watabe (JPN) 757 – 4. Rießle 687 – 5. Eric Frenzel (GER) 608 – 6. Lamparter 602. Weiter: 9. Greiderer 425 – 18. Klapfer 183 – 20. Seidl 167 – 21. Martin Fritz 165 – 24. Jöbstl 139 – 26. Franz-Josef Rehrl (AUT) 94

Nationencup: 1. Deutschland 3.597 – 2. Norwegen 3.127 – 3. Österreich 2.166