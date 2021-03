"Es ist einer dieser Tatorte, die wieder einmal zu viel wollen. Obdachlosigkeit, Gewalt, Missbrauch, weibliche Armut, soziale Ungleichheiten und zusätzlich noch Ansichtskartenmotive der Stadt Köln – das ergibt einen engagierten Krimi, der nach dem Buch von Jürgen Werner und in der Regie von Nina Wolfrum besonders im ersten Drittel Längen hat", analysiert Doris Priesching im STANDARD. Das hängt auch mit fehlender Atmosphäre und schleppenden Dialogen zusammen. In der zweiten Hälfte nimmt das Geschehen wieder Fahrt auf, und am Ende stellt sich am anderen Rheinufer bei Currywurst mit Ketchup die Frage, was Frauen denn tun können, wenn sie das alles nicht mehr wollen. Ein neues Leben anfangen? Ja, sicher – nur wie?".

Und wie sehen Sie den jüngsten "Tatort"? (red, 21.3.2021)