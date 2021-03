Kanzlerin Merkel hat wieder keine guten Nachrichten. Foto: Christian Thiel via www.imago-images.de

Berlin – Nicht nur das Wetter erinnert in Teilen Deutschlands dieser Tage weniger an das nahende Ostern als an Weihnachten. Auch die Corona-Lage lässt wenig Frühlingsgefühle aufkommen. Kurz vor dem höchsten christlichen Feiertag steuert das Land auf einen weiteren Lockdown zu.

Grund dafür: Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurde vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag mit satten 104 ausgewiesen – Tendenz steigend. Lag die Kennzahl am Donnerstag noch bei 90, war sie am Freitag schon bei 96. Am Sonntag war es dann so weit: Die kritische Zahl 100, ab der die von Bund und Ländern vorab definierte "Notbremse" gezogen werden muss und bereits vollzogene Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden müssen, war überschritten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Freitag schon Alarm geschlagen: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue."

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach vom Beginn einer "fulminanten dritten Welle". Je früher und je entschlossener man nun reagiere, desto schneller könne man wieder auf eine beherrschbare Fallzahl kommen. "Man kann es drehen und wenden, wie man will, wir müssen zurück in den Lockdown."

Beschlusspapier

Schon am heutigen Montag könnten die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer seinen Ruf erhören. Bei dem Treffen soll der Lockdown nicht etwa gelockert, sondern bis in den April hinein verlängert werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor, aus dem die Süddeutsche Zeitung am Sonntag zitierte. Angesichts der mittlerweile auch in Deutschland dominierenden Virusmutationen bedürfe "es weiterhin konsequenter Maßnahmen", heißt es weiter. Konkret bedeutet das, dass besonders in Innenräumen verstärkt FFP2-Masken getragen werden sollen und, weil die Inzidenzwerte zwischen den einzelnen Bundesländern stark variieren, auch die Mobilität weiter eingeschränkt bleiben muss.

Impfen allein, unterstrich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), könne die dritte Welle nicht stoppen. Auch in der EU-Kommission liegen angesichts der abermals vielerorts steigenden Infektionszahlen die Nerven zunehmend blank. Kommissionschefin Ursula von der Leyen sieht vorerst keine Möglichkeit für direkte Spenden von Impfstoffen der Union an ärmere Länder. "Jetzt gibt es erst einmal einen ziemlichen Druck in den Mitgliedsstaaten, selbst Impfstoff zu bekommen", sagte von der Leyen am Sonntag.

Finanzielle Hilfe

Sie unterstrich aber die finanzielle Unterstützung der EU an die internationale Covax-Initiative, die ärmeren Ländern Zugang zum Impfstoff eröffnet. "Die EU hat 2,2 Milliarden Euro in diese Initiative investiert", sagt von der Leyen. (flon, 21.3.2021)