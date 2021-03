Lacazette besorgte den Equalizer für die Gunners. Foto: imago/Shaun Brooks

London – Arsenal hat sich in einem kuriosen und äußerst unterhaltsamen London-Derby bei West Ham United nach einem 0:3-Rückstand noch ein Unentschieden erkämpft. Beim 3:3 in Ost-London schossen die "Gunners" am Sonntag selbst aber nur ein einziges Tor. Im Nachholspiel der Premier League lag Arsenal nach nur einer guten halben Stunde deutlich und verdient zurück. Jesse Lingard (15.), Jarrod Bowen (17.) und Tomas Soucek (32.) hatten die Gastgeber im Olympiastadion in Führung geschossen.

Dann ging bei den "Hammers", die in der Tabelle weiterhin Platz fünf belegen, jedoch einiges schief. Noch vor der Pause beförderte Soucek (38.) den Ball zum zweiten Mal ins Tor, allerdings ins eigene. Auf das Eigentor des Tschechen folgte in der zweiten Hälfte das nächste durch Craig Dawson (61.). Bitter für Dawson: Schon in der Vorwoche hatte er mit seinem Eigentor die Partie gegen Manchester United (0:1) entschieden.

Das Spiel gegen Arsenal war damit wieder offen, und beide Teams hatten gute Chancen, weitere Tore zu erzielen. Alexandre Lacazette (82.) nutzte seine und traf per Kopf zum Ausgleich. In den umkämpften Schlussminuten drängten beide Teams auf den Siegestreffer, doch es blieb beim Remis. (APA/dpa, 21.3.2021)