Stimmen

Thomas Silberberger (WSG-Tirol-Trainer): "Wir haben ab der 76. Minute gewusst, dass wir weg sind und einen Sieg brauchen. Wir haben dann einen glücklichen Punkt gemacht. Das ist eh Nebensache, Rapid war stärker als wir, aber am Ende des Tages ist es scheißegal. Man hat auch meiner Mannschaft angesehen, dass sie trotzdem Druck verspürt hat, dass die Spieler nicht so befreit gespielt haben und ein bisschen Nervenflattern gehabt haben. Man muss aber auch sagen, dass Rapid ganz klar die Nummer zwei in Österreich ist, ein Topgegner. Dass es am Ende so ausgeht, ist ein Wahnsinn. Kofi Schulz ist mein All-Time-Hero, den brauch ich im Sommer unbedingt auf meiner Seite. Man muss auch einmal Glück haben, wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und sind belohnt worden."



Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wenn du so viele Möglichkeiten vorfindest, da rede ich gar nicht mehr von Hunderter, das waren ja schon Hunderter und die Potenz dazu. Wir haben es geschafft, dass wir einen Gegner am Leben lassen. Das müssen wir uns selber anheften, das ärgert mich maßlos, weil uns einfach die drei Punkte gutgetan hätten. Die Spieler hätten sich die auch verdient gehabt, weil sie ein gutes Spiel gemacht haben, aber im Fußball geht es darum, dass du zumindest ein Tor mehr als der Gegner machst. Der 'Silbi' wird sich freuen, ich bin wirklich sauer, weniger wegen der Leistung, aber die Tore sind halt auch entscheidend. Wir hätten schon vor dem Elfmeter mit drei oder vier Toren führen müssen, es hat dann ins Spiel reingepasst, dass wir noch einen Elfmeter plus Nachschuss vergeben."

Stefan Köck (WSG-Tirol-Sportdirektor): "Hitchcock hätte den Thriller nicht besser schreiben können. Wir waren bis zur 75. Minute dabei, was nicht an unserem Spiel lag – das war heute sicher nicht das beste. Wir waren 75 Minuten lang dabei, weil der Spielstand in Hartberg gegen St. Pölten so war. Mit dem 3:2 von Hartberg waren wir gefühlt draußen, machen dann selbst das 1:1. Am Ende des Tages war's nur mehr brutal. Ich glaube, ich bin um ein paar Jahre gealtert. Wenn es am Ende aber so ausgeht, nimmt man das gerne in Kauf. Aber ich glaube, dass es über die 22 Runden betrachtet verdient ist."

