Teamchef Herbert Müller. Foto: imago images/Eibner

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam hat im abschließenden Spiel der ersten Phase der WM-Qualifikation einen Kantersieg eingefahren. Die ÖHB-Frauen fertigten Italien am Sonntag in der Südstadt mit 37:22 (20:8) ab. Der 17. Sieg im 17. Duell mit den Italienerinnen brachte den Österreicherinnen auch Platz eins in der Gruppe. Bereits am Montag (11.00 Uhr) folgt die Auslosung für das WM-Play-off.

Die möglichen Gegner dort haben ein anderes Kaliber. Sie lauten Russland, Montenegro, Slowenien, Schweden, Tschechien, Ungarn, Serbien, Deutschland, Rumänien oder Polen. Gespielt werden die K.o.-Duelle bereits im April, der Aufsteiger erhält ein Ticket für die WM im Dezember in Spanien. "Wir freuen uns, dass wir uns die Chance auf die WM erarbeitet haben und werden alles daran setzen, diese Chance auch zu nutzen", sagte Teamchef Herbert Müller. (APA, 21.3.2021)