Tagesüberblick Coronavirus

15.212 Postings

2.713 Neuinfektionen, Schnelltests an Wiener Volksschule 62-mal falsch positiv

In Deutschland soll der Lockdown bis April verlängert werden, in Österreich spitzt sich die Lage in Intensivstationen zu. Die AUA erhält Landeverbot in China. Die Corona-News im Überblick