Der Autor und Fotograf Harald A. Jahn hat in den 1980ern die seltsamen Seiten Wiens porträtiert und zeigt, wo sich die Stadt überraschend wenig verändert hat

In den 1980ern war Wien ein düsteres Häusermeer, und doch waren die grauen Fassaden, die eigenartigen Geschäfte, die dunklen Durchhäuser und das flackernde Neonlicht auf ihre Weise magisch. Und an manchen Stellen der Stadt war die Zeit unaufmerksam, ist Wien geblieben, wie es vor 40 Jahren war. Der Autor und Fotograf Harald A. Jahn machte sich auf die Suche nach Spuren von der Stadt, die wir noch vage in Erinnerung haben und die sich an manchen Stellen überraschend wenig verändert hat.

Die entstandenen Bilder aus Jahns Archiv, der seit den frühen 1980er-Jahren die seltsamen Seiten der Stadt porträtiert, hat er in seinem aktuellen Buch "Randschaften" zusammengefasst. Wir haben ihn gebeten, zehn Fotos auszuwählen.