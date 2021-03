In der Nacht und in den Morgenstunden sicherte die Polizei Spuren am Tatort (Symbolbild). Foto: APA / Lukas Huter

Salzburg – In einem Wohnblock im Stadtteil Schallmoos soll in der Nacht auf Montag ein 26-Jähriger eine 22-Jährige mit mehreren Messerstichen getötet haben. In der Wohnung schliefen auch die beiden kleinen gemeinsamen Kinder. Der 26-jährige Serbe fuhr anschließend zur Polizeiinspektion beim Hauptbahnhof. Dort stellte er sich freiwillig und gestand, die junge Frau getötet zu haben, berichtete Polizeisprecherin Nina Laubichler Montagfrüh der APA.

Ob der Tat ein Streit vorausgegangen war, ein mögliches Motiv oder auch der genaue Ablauf der Tat war um 8 Uhr noch nicht bekannt. Die Leiche wies auf jeden Fall mehrere Stiche im Bereich des Oberkörpers und des Halses auf. Zugefügt wurden der Frau diese mit einem Messer aus ihrem Haushalt. Der mutmaßliche Täter und die 22-jährige Rumänin waren – zumindest früher – ein Paar und hatten zwei gemeinsame Kinder, die während des Verbrechens in der Wohnung schliefen. Ob die beiden zum Zeitpunkt des Todes noch liiert waren, war zunächst nicht bekannt.

Noch keine Einvernahme

Nach der Tat rief der Mann das Kindermädchen der beiden Kinder an und ersuchte sie, in die Wohnung zu kommen und auf die beiden aufzupassen, was dieses dann auch machte. Vom mutmaßlichen Mord bekam die Betreuerin zunächst gar nichts mit: Der Täter hatte die Leiche in der Wohnung so versteckt, dass sie beim Betreten nicht zu sehen war, sagte Laubichler. Erst als die Polizei kam, wurde die Tote gefunden.

Noch in der Nacht und in den Morgenstunden sicherte Kriminalisten Spuren in der Wohnung und begannen mit der Befragung der unmittelbaren Nachbarn. Die Leiche der Frau soll noch am Montag obduziert werden. Auch die Einvernahme des mutmaßlichen Täters ist noch nicht erfolgt. Diese soll am Montagvormittag begonnen werden, so die Sprecherin.

Spendenaufruf für Trafikantin

Der Fall reiht sich in eine Reihe anderer schrecklicher Morde beziehungsweise Mordversuche an Frauen ein. Erst vor etwas mehr als zwei Wochen wurde in Wien eine 35-jährige Trafikantin bei der Arbeit mit Flüssigkeit überschüttet und angezündet. Ihr Ex-Partner wurde festgenommen und legte mittlerweile auch ein Geständnis ab.

Die Frau befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung. Ihre Familie hat nun einen Spendenaufruf gestartet, da aufgrund des monatelangen Spitalaufenthalts ihr gesamtes Einkommen wegfällt, außerdem werde die Frau auch nach ihrer Entlassung ständige Pflege, Rehabilitation und eine behindertengerechte Wohnung benötigen, heißt es in dem Aufruf. Bei dem Mordversuch seien 50 Prozent der Hautoberfläche der 35-Jährigen verbrannt.

Wenn der Opferschutz versagt

Nur zehn Tage vor dem Brandangriff am Alsergrund, am 23. Februar, überlebte eine 28-jährige Frau in Wien-Favoriten einen Angriff ihres 29-jährigen Lebensgefährten nicht, sie wurde erwürgt. Dabei hatte die Frau kurz vor Mitternacht die Polizei gerufen, leicht verletzt nach einem Streit mit ihrem alkoholisierten Partner, der wegen mehrerer Gewaltdelikte bereits amtsbekannt und vorbestraft war. Die Polizei wollte gegen den Mann ein Betretungsverbot aussprechen, eine Fahndung nach dem 29-Jährigen blieb allerdings ohne Erfolg.



Die Exekutive war deswegen in der Folge in Kritik geraten: Laut Maria Rösslhummer vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) hätte die Polizei die Frau nach deren Anruf schützen müssen, solange der Verdächtige nicht gefasst war. Die Expertin forderte anlässlich des tragischen Falles auf, genauer hinzuschauen. Die Gesetze in Österreich seien nämlich gut.

2020 mehr weggewiesene Gefährder

Gemeint ist damit das Gewaltschutzgesetz und im speziellen die Betretungs- beziehungsweise Annäherungsverbote, die hier festgeschrieben sind. Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie stieg die Zahl der von der Polizei ausgesprochenen Annäherungs- beziehungsweise Betretungsverbote leicht an, seither liegt sie österreichweit recht konstant bei bei etwa 1.000 Fällen pro Monat. Deutlicher ist der Anstieg bei den weggewiesenen Gefährdern: 2019 waren das insgesamt 8.254, letztes Jahr 9.689, wie aus der aktuellen Kriminalstatistik hervorgeht.

Spricht die Polizei ein Betretungsverbot aus – das kann sie laut Gewaltschutzgesetz sofort tun –, müssen die gewalttätigen Männer 100 Meter von der Wohnung Abstand halten, bei einem Annäherungsverbot auch von der zu schützenden Person in der Öffentlichkeit. Überwacht werden die verhängten Maßnahmen grundsätzlich, indem täglich mit den zu schützenden Personen Kontakt aufgenommen wird oder auch mit zum Schutz abgestellten Polizisten.

Regionale Unterschiede

Regional gibt es teilweise starke Unterschiede, was den Anstieg der Zahlen betrifft: Im vergangenen Jahr sprach die Polizei in Vorarlberg beispielsweise 339 Betretungs- und Annäherungsverbote aus. Das sind zwölf Prozent mehr als 2019. Noch deutlicher nahmen die Zahlen im Ländle in diesem Jahr zu. Im Jänner und Februar kam es zu 61 Betretungs- und Annäherungsverboten: ein Plus von 60 Prozent.

Dass das eigene Zuhause in Corona-Zeiten für viele Frauen zu einem gefährlichen Ort wurde, zeigt auch, dass Frauenhäuser und Frauennotwohnungen teilweise voll belegt sind. So waren Anfang des Monats in Vorarlberg alle Notwohnungen besetzt, 17 Frauen und 30 Kinder leben dort, laut der Leiterin der IFS-Gewaltschutzstelle fast doppelt so viele wie zu Jahresbeginn.



Bei den Morden an Frauen, den Femiziden, gab es 2020 österreichweit einen Rückgang: 31 Frauen wurden ermordet, 2019 waren es 39 und im Jahr davor, 2018, 41. (APA, red, 22.3.2021)