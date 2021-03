In der Nacht und in den Morgenstunden sicherte die Polizei Spuren am Tatort. (Symbolbild) Foto: APA / Lukas Huter

Salzburg – In einem Wohnblock im Stadtteil Schallmoos soll in der Nacht auf Sonntag ein 26-Jähriger eine 22-Jährige mit mehreren Messerstichen getötet haben. In der Wohnung schliefen auch die beiden kleinen gemeinsamen Kinder. Der 26-jährige Serbe fuhr anschließend zur Polizeiinspektion beim Hauptbahnhof. Dort stellte er sich freiwillig und gestand, die junge Frau getötet zu haben, berichtete Polizei-Sprecherin Nina Laubichler Montagfrüh der APA.

Ob der Tat ein Streit vorausgegangen war, ein mögliches Motiv oder auch der genaue Ablauf der Tat war um 8 Uhr noch nicht bekannt. Die Leiche wies auf jeden Fall mehrere Stiche im Bereich des Oberkörpers und des Halses auf. Zugefügt wurden der Frau diese mit einem Messer aus ihrem Haushalt. Der mutmaßliche Täter und die 22-jährige Rumänin waren – zumindest früher – ein Paar und hatten zwei gemeinsame Kinder, die während des Verbrechens in der Wohnung schliefen. Ob die beiden zum Zeitpunkt des Todes noch liiert waren, war zunächst nicht bekannt.

Noch keine Einvernahme

Nach der Tat rief der Mann das Kindermädchen der beiden Kinder an und ersuchte sie, in die Wohnung zu kommen und auf die beiden aufzupassen, was diese dann auch machte. Vom mutmaßlichen Mord bekam die Betreuerin zunächst gar nichts mit: Der Täter hatte die Leiche in der Wohnung so versteckt, dass sie beim Betreten nicht zu sehen war, sagte Laubichler. Erst als die Polizei kam, wurde die Tote gefunden.

Noch in der Nacht und in den Morgenstunden sicherte Kriminalisten Spuren in der Wohnung und begannen mit der Befragung der unmittelbaren Nachbarn. Die Leiche der Frau solle noch am Montag obduziert werden. Auch die Einvernahme des mutmaßlichen Täters ist noch nicht erfolgt. Diese soll am Montagvormittag begonnen werden, so die Sprecherin. (APA, 22.3.2021)