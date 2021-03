Die EU verhängt Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen in China. Foto: AFP/ARIS OIKONOMOU

Brüssel/Wien – Die EU hat erstmals seit mehr als 30 Jahren wieder Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen in China verhängt. Die Außenminister der 27 Mitgliedsstaaten beschlossen am Montag in Brüssel Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr.

Menschenrechtsgruppen schätzen, dass hunderttausende Uiguren, Kasachen, Hui und andere Mitglieder muslimischer Minderheiten in der Provinz Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt worden sind. China spricht hingegen von Fortbildungszentren.

Welche Sanktionen?

Die Sanktionsregelungen der EU sehen vor, dass sämtliche Vermögenswerte der betroffenen natürlichen oder juristischen Personen eingefroren werden und dass ihnen keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen mehr zur Verfügung gestellt werden dürfen. Zudem gelten für die Betroffenen EU-Einreiseverbote.

"Der Einsatz für Menschenrechte kann keinen Lockdown kennen", hatte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gegenüber Journalisten vor dem Treffen gesagt. Die Strafmaßnahmen gegen China in Zusammenanhang mit den Uiguren bezeichnete er als ein "wichtiges Signal". Mit Spannung wird erwartet, wie Peking auf die Entscheidung reagieren wird.

Erste Sanktionen seit 1989

Es sind die ersten EU-Sanktionen gegen China seit Verhängung eines Waffenembargos im Jahr 1989. Damals hatte die chinesische Regierung eine von Studenten getragene Reformbewegung auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens unter Einsatz von Panzern niedergeschlagen. Nach Angaben von Menschenrechtlern könnten damals tausende Menschen getötet worden sein. (APA, red, 22.3.2021)