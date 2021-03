Marktanteil bei Smartphones in Österreich soll erhöht werden – Eigene Shops in Überlegung

Country Manager Austria Kurt Manninger plant eine Vertriebsoffensive in Österreich. Foto: Xiaomi

Gemeinsam mit dem neuesten Flagship-Smartphone Mi 11 will Xiaomi eine große Vertriebsoffensive in Österreich starten. Ab Ende März soll das angebotene Produktsortiment erweitert werden, erklärte Xiaomi-Österreich-Chef Kurt Manninger auf einer Pressekonferenz am Montag.

Ausbau der Tätigkeit

Der chinesische Smartphone-Anbieter Xiaomi ist seit einem halben Jahr am österreichischen Markt präsent und plant den weiteren Ausbau seiner Tätigkeit. Derzeit habe sein Unternehmen in Österreich bei Smartphones vier Prozent Marktanteil, sagte Manninger. Weltweit seien es elf bis zwölf Prozent Marktanteil, damit sei man im letzten Quartal 2020 Nummer drei weltweit. 2020 habe Xiaomi etwa 145 Millionen Smartphones verkauft.

Xiaomi ist aktuell in über 90 Märkten weltweit tätig und konnte 2019 dabei einen Umsatz von 25 Milliarden Euro verzeichnen, was einem jährlichen Wachstum von 91 Prozent entspricht.

Das Angebot an Xiaomi-Produkten in Österreich soll künftig wachsen. Foto: Xiaomi

Eigene Stores in Österreich

Der Bedarf für eigene Stores in Österreich werde gerade erhoben, diese müssten sich rechnen, so Manninger. Geplant seien sowohl eigene Geschäfte als auch die Zusammenarbeit mit Partnern. Umsatz- oder Mitarbeiterzahlen für Österreich wurden nicht kommuniziert. (APA/red, 21.3.2021)