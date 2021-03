Wieso in Österreich fast noch niemand seinen Impftermin kennt, während das Leben in Israel sich langsam normalisiert

Seit mehr als drei Monaten läuft die Corona-Impfaktion in Österreich – doch bis jetzt hat gerade einmal jeder Zehnte eine Corona-Impfung bekommen. Wie lange wir wohl noch auf unseren Impftermin warten müssen, warum es in Österreich dabei regionale Unterschiede gibt und wieso zum Beispiel Israel uns hier so weit voraus ist, erklären Irene Brickner und Manuel Escher vom STANDARD. (red, 22.3.2021)

