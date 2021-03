Eine Umfrage bei Benutzern beweist, dass Microsoft offenbar auf den Kryptowährungszug aufspringen will

Xbox sucht offenbar nach neuen Zahlungswegen. Foto: Microsoft

Die Popularität von Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin, scheint Microsoft auf die Idee gebracht zu haben, die Zahlungsmethode in ihren Xbox Store aufzunehmen. Das zeigt ein aktueller Fragebogen von Microsoft in Richtung ihrer Community, der kürzlich auf Reddit geteilt wurde.

Neue Methoden gesucht

Der Fragebogen, der derzeit im englischsprachigen Raum ausgeschickt wird, soll erheben, welche Zahlungsart Spieler für digitale Inhalte auf der Xbox bevorzugen. Neben bereits existierenden Zahlungsarten wird die Auswahlmöglichkeit "bezahlen mit Bitcoin" angeboten. Jedoch verzichtet Microsoft vorerst darauf, eine direkte Integration in Aussicht zu stellen.

Teile des Fragebogens wurden auf Reddit geteilt. Foto: reddit

Im Besitz von Tesla

Bitcoin erfreute sich in den letzten Monaten hoher Beliebtheit bei Spekulanten. Die virtuelle Währung jagt von einem Hoch zum anderen und verzeichnete zuletzt einen Wert von knapp 50.000 Euro. Erst kürzlich gab der E-Mobilitätspionier Tesla bekannt, dass sie die Kryptowährung, im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, gekauft hätten.

In Österreich können Xbox-Spieler im Microsoft Store mitunter mit Paysafecard, Paypal, Debit-Kreditkarten sowie mit der Handyrechnung bezahlen. Gleichzeitig bietet Microsoft traditionelle Gutscheinkarten an, die in diversen Einzelhandelsgeschäften erworben werden können. Alternativ dazu existieren auch digitale Varianten dieser Gutscheinkarten. Ob sich Microsoft dazu entscheidet, tatsächlich die Bezahlung mit Bitcoins zu erlauben, hängt wohl auch mit dem Ergebnis der Umfrage zusammen. (red, 22.3.2021)