Hamer-Familie, Turmi, Omo-Tal, Äthiopien

"Obwohl die Hamer die zahlenmäßig größte ethnische Gruppe im Omo-Tal sind, leben sie über ein sehr großes Gebiet verteilt, meist in sehr kleinen Dörfern. Sie leben noch ziemlich genau so, wie es ihre Vorfahren taten. Während es in ihrem täglichen Leben größtenteils moderne Einflüsse gibt, kleiden sie sich immer noch sehr traditionell und leben im Einklang mit ihrer Umgebung", sagt Marios Forsos (Griechenland). Er schaffte es damit auf die Shortlist in der Kategorie "Reise".