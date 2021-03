Vorarlberg ist derzeit das einzige Bundesland, in dem die Gastronomie geöffnet hat. Weitere regionale Unterscheidungen gelten als wahrscheinlich. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wien – Es ist ein Informationsreigen, der mittlerweile Tradition hat: Montag ist Verkündungstag. Doch bevor neue Lockerungen oder Lockdowns von der Regierung öffentlich gemacht werden, trifft sich die Koalitionsspitze erst mit Expertinnen und Experten, dann mit der Opposition und zuletzt mit den Landeshauptleuten.

Die Entscheidung fällt allerdings – so versichern alle Beteiligten – immer erst gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer. Darum herrscht zuweilen unter den Parlamentsparteien auch Unmut über die "Beschäftigungstherapie" ihrer Vorsitzenden. Pläne für die kommenden Wochen würden dort kaum besprochen.

Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie die Bundesregierung ließen jedenfalls schon zuvor an möglichen Lockerungen zu Ostern zweifeln. So plädierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) angesichts der zum Teil sehr hohen Inzidenz im Vorfeld der Verhandlungen für eine regionale "Notbremse".

Regionalisierung

Dass Österreich in Zukunft stärker als bisher lokal unterschiedlich agiert, war dem Vernehmen nach so gut wie fix. Als Erstes sprachen sich die Expertinnen und Experten jedoch für Restriktionen und gegen Lockerungen aus. Sie plädierten für eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen, für eine weitere Testoffensive sowie in Bezug auf die Ostregion für eine Homeoffice-Verpflichtung, soweit diese umsetzbar sei, wie die APA meldete. Diese Vorschläge seien offenbar von allen Fachleuten getragen worden, andere nur von einzelnen Experten: Dazu zählt Distance-Learning nach den Osterferien. Keine Einigkeit gibt es unter den Expertinnen und Experten in Bezug auf eine mögliche erneute Schließung des Handels.

Lockerungen sollen laut Expertinnen und Experten jedenfalls nur bei einer Inzidenz von unter 200 angedacht werden. Dieser Wert wird außer in Vorarlberg noch in Kärnten und der Steiermark erzielt – allerdings nur knapp.

Tests nicht schuld an steigenden Zahlen

Tatsächlich ist die epidemiologische Lage in den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedlich. Auch bei den Inzidenzen: Österreichweit liegt der Sieben-Tage-Schnitt bei 236 Fällen, am höchsten ist die Zahl mit 314 in Wien, am niedrigsten in Vorarlberg mit 62 Fällen. Die Steiermark und Kärnten liegen mit jeweils 184 Fällen im Sieben-Tage-Schnitt im Mittelfeld. Und die Fallzahlen steigen. Österreichweit zwar nicht so schnell wie noch im Herbst, doch sie gehen konstant nach oben. Und: Wie es in Unterlagen aus dem Covid-Prognose-Konsortium heißt, seien nicht die vermehrten Testungen dafür verantwortlich.

Auch in einem Papier der Corona-Kommission wurde zuletzt Vorarbeit für eine mögliche weitere Regionalisierung geleistet: So präsentierte Chief Medical Officer Katharina Reich der Kommission vergangene Woche eine sogenannte "Toolbox". Diese erinnert ein wenig an die Corona-Ampel, teilt das Land aber nicht in Bezirke, sondern in drei unterschiedlich gefährliche Regionen. Die Einstufung orientiert sich an der Sieben-Tage-Inzidenz sowie an ergänzenden Kriterien.

Demnach werden drei Klassifizierungen in Bezug auf die Bundesländer und zwei Stufen für behördliche Maßnahmen definiert. Die Möglichkeiten der Lockerungen sind an das Erreichen bestimmter Inzidenzen gebunden. Für die Osterfeiertage wurde von den Expertinnen und Experten der Kommission vorgeschlagen, für den Zeitraum von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag Besuche mit Testungen zuzulassen – analog zur Weihnachtsregelung.

Ausbreitung der Mutationen variiert

Auch die Mutationen breiten sich in den Bundesländern unterschiedlich aus: Mit den Ausnahmen Vorarlberg und Tirol ist ansonsten schon im ganzen Land ein Großteil der Infektionen einer der drei momentan unter Beobachtung stehenden Mutationsvarianten zuzuordnen.

Die Ampelkommission warnt außerdem davor, dass bald einzelne Bundesländer an die Auslastungsgrenze ihrer Intensivbetten stoßen könnten. Sie empfiehlt daher, dass ein Gremium der Intensivkoordinatoren und -koordinatorinnen eingesetzt wird, damit diese sich austauschen können, auch in Bezug auf die Verlagerung von Patienten und Patientinnen in andere Bundesländer – in Wien gibt es bereit einen derartigen Koordinationsposten, in anderen Bundesländern noch nicht.

Zutrittstests für Geschäfte möglich

Wie am Wochenende mehrere Medien berichteten, wäre es auch denkbar, dass künftig nicht nur für körpernahe Dienstleistungen, sondern auch für den Handel sogenannte Zutrittstests gemacht werden müssen. Gesetzlich wäre eine derartige Verordnung bald möglich: Das Covid-19-Maßnahmengesetz sah bis vor kurzem vor, dass derartige Regeln für alle Betriebsstätten erlassen werden können, "bei denen es zu einer länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt". Durch eine Novelle soll eine Testpflicht auch auf andere bestimmte Orte oder Betriebsstätten ausgeweitet werden können. Allerdings mit einer Einschränkung: Ausgenommen von derartigen Zutrittstests müssen jene Geschäfte sein, die der Deckung notwendiger Grundbedürfnisse des täglichen Lebens dienen, also etwa Supermärkte. Aus dem Gesundheitsministerium wollte man am Montagnachmittag allerdings noch keine Details zu konkreten Plänen nennen.

Auch, dass die Schulen in verlängerte Osterferien gehen könnten, war zuletzt immer wieder Thema, dafür hatten sich auch Experten ausgesprochen. Zumindest die Ampelkommission ist entschieden dagegen: "Dem Offenhalten von Bildungseinrichtungen sollte oberste Priorität eingeräumt werden", heißt es. (Oona Kroisleitner, Gabriele Scherndl, 22.3.2021)