Tim Cook ist ein großer Fan von der Arbeit im Büro, weil Innovation zufällig entsteht und das nur geht, wenn man den ganzen Tag zusammenarbeitet. Foto: AFP, BROOKS KRAFT

In vielen Büros stellt man sich derzeit die Frage, wo man die Angestellten nach der Pandemie arbeiten lassen wird. Tim Cook spricht sich in einem Interview für die Rückkehr ins Büro aus, jedoch mit Einschränkungen.

Tech-Branche Vorreiter

Schon früh 2020 gaben viele Tech-Firmen bekannt, ihre Mitarbeiter in jedem Fall bis 2021 im Home Office verbleiben zu lassen. Google war die erste weltbekannte Firma, die solch ein Statement veröffentlichte. CEO Sundar Pichai erläuterte damals, "Unser Ziel ist es, Mitarbeitern die Rückkehr ins Büro zu ermöglichen, sobald die lokalen Rahmenbedingungen das erlauben." Pichai sprach damals von einer Hybrid-Lösung, weil viele Mitarbeiter gerne zurück ins Büro wollten, aber nicht mehr Vollzeit. Bei Twitter und Facebook löste man den Bürozwang damals sogar völlig auf.

Bei Apple strebt man, ähnlich wie Google, eine Mischlösung an, wie CEO Tim Cook in einem Interview mit dem "People Magazine" erläuterte. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch immer wichtig für uns ist physisch miteinander in Kontakt zu treten. Zusammenarbeit ist oft nicht planbar, sondern ergibt sich oft aus Situationen heraus."

Innovation entstehe über den Tag hinweg, erzählt Cook, über die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Alleine geschehe das seiner Meinung nach selten. Deshalb hat sich Apple schon 2017, als der Umzug in den Cupertino Campus vollzogen wurde, für eine sehr offene Bürostruktur entschieden. Aufgrund der Pandemie überdenken jetzt aber viele Konzerne, wie sie die Büroflächen umbauen müssten, um den aktuellen Rahmenbedingungen gerecht zu werden.

Hybrid-Lösung

Wie Apple mit der Situation künftig umgehen wird, weiß Cook noch nicht. "Wir überlegen noch, um ehrlich zu sein." Ganz abgeneigt ist Cook dem Home Office ohnehin nicht. Es gäbe genügend Dinge, die man perfekt via Zoom oder Webex virtuell erledigen und besprechen kann. "Ich glaube, das Arbeiten bei uns wird eine Art Hybrid-Modell, wie ich es derzeit nenne."

Speziell die Erfolge der vergangenen Monate sprechen laut Cook dafür, dass Apple gut mit der Situation umgehen kann. "Wir haben trotz Pandemie in dieser Zeit das erste 5G iPhone und den M1 Chip in den Markt gebracht. Das sind für uns sehr, sehr große Erfolge."

Rückkehr mit Hürden

Eine Umfrage von Partnership in New York hat ergeben, dass von den rund eine Million Angestellten voraussichtlich nur einer von fünf Angestellten Vollzeit ins Büro zurückkehren wird. 45 Prozent der Arbeitgeber gehen davon aus, dass man im September wieder mit der teilweisen Rückkehr ins Büro anfangen wird. 66 Prozent der Arbeitgeber planen ein Hybrid-Modell wie Apple. Aktuell arbeiten rund 10 Prozent der Angestellten in New York vom Büro aus. Der Rest ist noch immer im Home Office. (aam, 22.3.2021)