Stoßen bei ihren Ermittlungen vor allem auf Ablehnung: Gene Hackman (links) und Willem Dafoe als FBI-Agenten in "Mississippi Burning", 0.10 Uhr, ORF 2. Foto: ORF/MGM

19.40 REPORTAGE

Re: Überleben Glückssache? Rumäniens krebskranke Kinder Zwei Frauen wollen die desaströsen Zustände des rumänischen Gesundheitssystems nicht mehr hinnehmen. In einer privaten Initiative bauen sie die erste Kinderklinik für Onkologie und Strahlentherapie des Landes. Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen: Prevolution (Rise of the Planet of the Apes, USA/GB/CDN 2011, Rupert Wyatt) Haben die Menschen ihren Untergang verdient? 2011 lieferte Rupert Wyatt ein kluges Prequel zu der früheren Planet der Affen-Reihe und zeigte mittels brillant eingesetzten Motion-Capture-Verfahrens, wie die Primaten die Macht auf Erden übernahmen. Bis 22.20, ATV 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die dritte Welle der Corona-Pandemie, der Grüne Pass, das Rothschild-Erbe und Parteimedien. Live zugeschaltet wird Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Bis 22.00, ORF 2

21.45 DOKUMENTATION

Die Verdammten der Pariser Kommune Vom 18. März bis zum 28. Mai 1871 kämpfte die Pariser Kommune für die Verwirklichung einer Republik nach sozialistischen Vorstellungen – ein Experiment, das von kurzer Dauer war und in einer blutigen Niederschlagung endete. Bis 23.15, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Sängerin Anna F. und Schauspieler Lard Eidinger sind zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.00 ACTION-KLASSIKER

Gesprengte Ketten (The Great Escape, USA 1963, John Sturges) Alliierte Kriegsgefangene planen den Ausbruch aus einem Hochsicherheitslager der Nazis. Hochspannungskino von Regiekönner John Sturges – grandios besetzt mit Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson und James Coburn. Bis 0.55, Servus TV

Original-Trailer zu "The Great Escape" / "Gesprengte Ketten". Movieclips Classic Trailers

22.35 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer: Die Ungläubigen vom Hindukusch – die bunte Kultur der Kalash Die letzten Vertreter der jahrtausendealten Kultur der Kalash leben am Fuße des Himalaja und praktizieren inmitten eines islamisch geprägten Umfelds einen uralten polytheistischen Glauben. 23.20 Die heiligen Steine Polynesiens Steine dienten in Polynesien lange Zeit als "beseeltes Baumaterial" für Kultstätten. Einheimische machen sich heute mit Archäologen auf die Suche danach. Bis 0.10, ORF 2

0.10 DRAMA

Mississippi Burning (USA 1988, Alan Parker) Im Sommer 1964 werden in Mississippi drei Bürgerrechtler von Mitgliedern des Ku-Klux-Klan ermordet. Zwei FBI-Agenten (Gene Hackman und Willem Dafoe) sollen deren Verschwinden aufklären und stoßen auf Ablehnung und Schweigen. Auf einem wahren Fall beruhendes, von Alan Parker atmosphärisch in Szene gesetztes Rassendrama. Bis 2.10, ORF 2