Rund 223 Millionen Euro haben Österreichs staatliche Stellen und staatsnahe Betriebe im vergangenen Jahr für Werbung ausgegeben. Foto: STANDARD/Matthias Cremer

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Öffentliche Hand warb 2020 um 58 Millionen in "Krone", "Österreich"/"Oe24", "Heute" – Medientransparenzdaten 2020 auf den zweiten Blick: Kleine Medien mit großen Steigerungen – und die großen Zuwächse der Großen im ersten Corona-Jahr

"Datum": Zach und Aczél steigen aus, Loudon übernimmt ihre Anteile – Sebastian Loudon hält künftig 90 Prozent am Monatsmagazin, Stefan Apfl zehn Prozent

"Luft ist billig, Luft ist gratis": Die Tricks der Lebensmittelindustrie – ORF 3 zeigt am Montag, wie Nahrung aufgeblasen wird und wie Konsumenten bewusst in die Irre geführt werden sollen

William Shatner wird 90: Happy Birthday, Captain Kirk! – Mit der TV-Serie "Star Trek" schrieb der kanadische Schauspieler Popkulturgeschichte und begründete einen bis heute anhaltenden Fankult mit

Unmittelbarer finanzieller Verlust für "Wiener Zeitung" abgewendet – Justizministerium legte neuen Entwurf zur Umsetzung einer EU-Richtlinie vor. Fleischhacker: "Grundlegende Änderung des Geschäftsmodells" erforderlich

David Hasselhoff spielt sich in Agentenserie für TVnow selbst – Der "Baywatch"-Star (68) spielt in "Ze Network" an der Seite von Henry Hübchen (74). Der Drehstart in Deutschland soll im Sommer sein

Wifo-Direktor Christoph Badelt in der "ZiB 2": Dann halt nächstes Jahr – Badelt kündigte für Freitag eine neue Wirtschaftsprognose an – und diese mit zwei Szenarien

Speed, Snowpiercer, Rollerball – TV-Tipps für Montag – Raubkatzen im Wohnzimmer, Speed, Der gebrochene Pfeil, Themenmontag über Lebensmittelindustrie, Thema, Kulturmontag – dazu die Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!