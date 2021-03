Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht.

[Pandemie] Nach dem Corona-Gipfel: Keine Lockerungen vor Ostern.

[Wirtschaft] Tojner klagt Raiffeisen-Tochter wegen Gutachtens fürs Burgenland.

[International] Auch Deutschland bleibt im Lockdown.

[Video] Wie ausgelastet sind Österreichs Spitäler? Ab wann wird es kritisch?

[Wissenschaft] Neue Studie bescheinigt Astra Zenecas Impfstoff höhere Wirksamkeit.

[International] EU setzt mit Sanktionen ein Zeichen für die Uiguren.

[Podcast] Corona-Impfung: Wann ist endlich Stichtag?

[Web] So nervt Netflix ein bisschen weniger.

[Mitreden] Aus welchen Gründen arbeiten Sie Teilzeit?

[Wissenschaft] Entstand im größten Krater des Eismonds Titan einst Leben?

[Wetter] Im Westen und Süden scheint die Sonne schon häufiger, von Salzburg ostwärts bis ins Burgenland ziehen tagsüber wieder dichtere Wolken. Nur in den Nordstaulagen bringen diese noch etwas Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900m. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand sowie im östlichen Flachland teils lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 11 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welttag der Meteorologie.