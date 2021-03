Die EU hat am Montag wegen des Umgangs mit den Uiguren Sanktionen gegen China beschlossen. China sieht darin einen Fehler

EU-Botschafter Nicolas Chapuis musste im chinesischen Außenministerium antanzen. Foto: REUTERS/Jason Lee

Peking – Aus Protest gegen die Sanktionen der Europäischen Union hat China den EU-Botschafter einbestellt. Vizeaußenminister Qin Gang habe EU-Botschafter Nicolas Chapuis dabei aufgefordert, dass die EU das Ausmaß ihres Fehlers erkennen und ihn korrigieren müsse, um weiteren Schaden für die Beziehungen zu China abzuwenden, erklärte das Außenministerium in Peking am Dienstag.

Die Sanktionen widersprächen der Realität und Vernunft, wurde Qin zitiert. Die Europäische Union sei nicht qualifiziert, sich als Menschenrechtslehrer aufzuspielen. Qin habe bei dem Gespräch darauf verwiesen, dass sich die Strafmaßnahmen auf "Lügen und Falschinformationen stützen".

Erste Sanktionen seit 1989

Die EU hatte am Montag wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren erstmals seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 Sanktionen gegen China beschlossen. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten verhängten Strafmaßnahmen gegen vier Behörden und Partei-Vertreter sowie eine Einrichtung. Sie alle werden für Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung der Uiguren in der Provinz Xinjiang verantwortlich gemacht. China verhängte im Gegenzug umgehend Sanktionen gegen zehn EU-Politiker und vier Institutionen in der EU.



Betroffen davon ist auch der deutsche Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer, der das chinesische Vorgehen als "frech" und "lächerlich" bezeichnete. Die Führung in Peking wolle hier demonstrieren, dass sie die Meinungsfreiheit nicht nur im eigenen Lande unterdrücken, sondern durch Einschüchterung auch die Europäer daran hindern wolle, sagte Bütikofer dem "Mannheimer Morgen". (Reuters, APA, 23.3.2021)