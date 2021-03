In dieser Galerie: 2 Bilder Weil sich die Regierung am Montag mit den derzeit besonders vom Coronavirus betroffenen Bundesländern im Osten – Wien, Niederösterreich, Burgenland – nicht auf schärfere Maßnahmen einigen konnte, startet heute der sogenannte "Ostgipfel". Foto: APA/Fohringer Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sei "manchmal allein auf weiter Flur", wenn er strengere Maßnahmen fordere. Für den Osten kann er sich die Ausweitung der Maskenpflicht, das Ausbauen von Testmöglichkeiten und eventuell auch verlängerte Osterferien vorstellen. Foto: Reuters/Foeger

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat es am Montagabend – die Regierung beriet den ganzen Tag mit Experten sowie Vertretern der Länder über künftige Maßnahmen, es bleibt im Prinzip bei den bereits gültigen Regeln – zwar nicht so ausgesprochen, aber wer ihm in der "ZiB 2" zuhörte, musste aus seinen Aussagen schließen: Der heute um 19:30 Uhr startende "Ostgipfel" ist nur notwendig, weil sich die betroffenen Bundesländer (Wien, Niederösterreich und das Burgenland) bei den stundenlangen Beratungen am Montag noch keine strengeren Maßnahmen verpassen lassen wollten.

Er kämpfe für die bestmöglichen Maßnahmen, "da ist man als Gesundheitsminister manchmal alleine auf weiter Flur", so Anschober. "Ich dränge, ich drücke, ich fordere. Ich bin Gesundheitsminister, und ich brauche Entscheidungen, die breit getragen werden. Ich brauche Entscheidungen, die von der Bundesregierung getragen werden, und ich will Entscheidungen, die auch von den betroffenen Ländern getragen werden."

Verlängerte Ferien für Anschober nicht vom Tisch

Genauer anschauen müsse man sich laut Anschober die Situation in "Sozialräumen" am Arbeitsplatz, hier gebe es teilweise Probleme wegen Zusammenkünften. Der zweite Bereich: die FFP2-Masken massiv ausweiten, "vor allem im geschlossenen Bereich", und drittens das Testen weiter ausbauen. Vom Tisch sei auch nicht, dass die Osterferien im Osten verlängert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz von unter 14-Jährigen liegt in Wien bei über 400. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte am Montag nach den Beratungen allerdings deutlich gemacht, dass man Schulschließungen möglichst verhindern sollte. Allerdings könne er sich noch rigidere Maßnahmen vorstellen, wenn ein Fall in einer Klasse auftritt. Das würde bedeutet, dass schon bei einer Infektion die Klasse geschlossen wird. Derzeit geschieht das erst bei zwei Fällen.

400 ist auch jene Inzidenzmarke, bei der – unter anderem – Ausreisetests notwendig sind. Ob das auch für Wien gelten wird, wollte Anschober nicht beantworten. Aktuell liegt die Inzidenz in Wien bei 322, in Niederösterreich bei 272 und im Burgenland bei 256. Aber nicht nur die hohen Inzidenzwerte, sondern vor allem die weite Verbreitung der britischen Virusmutante – teilweise liege diese bereits bei 85 Prozent oder mehr – mache laut Anschober einen "Ostgipfel" notwendig.

Niederösterreich mit soften Maßnahmen

Nicht nur der Gesundheitsminister, auch Niederösterreichs Sozial- und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hat bereits am Montag auf den Beschluss von Maßnahmen für den Osten gedrängt, wie sie am Dienstag im "Morgenjournal" sagte. In Niederösterreich habe man bereits eine Art Frühwarnsystem ausgearbeitet. Ab einer Inzidenz von 300 würden die Bezirkshauptleute mit den jeweiligen Bürgermeistern Kontakt aufnehmen, außerdem werde dann die Bevölkerung stärker über den Ernst der Lage informiert.

Ab einer Inzidenz von 400 kann sich Königsberger-Ludwig eine FFP2-Maskenpflicht für Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen sowie für unter Zehnjährige vorstellen. Härtere Maßnahmen brächten der Landesrätin zufolge nur wenig, weil man jetzt schon den Eindruck habe, "dass die Menschen nicht mehr mitgehen".

Warum Hacker die Schanigärten öffnen will

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verfolgt einen ganz anderen Kurs, was den heute startenden "Ostgipfel" erschweren dürfte. Noch am Sonntag sprach er sich abermals für eine Öffnung der Schanigärten in Wien ab Ende März aus. "Wir können von der Bevölkerung nicht verlangen, monatelang eingesperrt zu bleiben, wir müssen ihr Möglichkeiten bieten, sich unter freiem Himmel zu treffen", sagte Hacker einen Tag vor dem Gipfel mit Experten und Bundesregierung in einem Gespräch mit der "Presse".

Mit der ansteckenderen britischen Mutante würde man derzeit "ein neues Gesicht der Pandemie" sehen. Schon im Februar sei klar gewesen, dass sie die bisher dominierende Variante ablösen würde, so Hacker. "Dennoch müssen wir die Verhältnismäßigkeit wahren und eine gescheite Balance finden. Wir haben um 30 Prozent mehr Arbeitslose, Hunderttausende befinden sich in Kurzarbeit, Lehrer und Lehrerinnen erzählen mir von depressiven Verstimmungen bei jedem zweiten Schüler. Ich kann diese Faktoren nicht ignorieren und Schwarz-Weiß-Entscheidungen treffen – nur weil pragmatisierte Beamte die Verschärfung des Lockdowns fordern."

Wie berichtet ist die Wiener SPÖ in der Schanigartenfrage allerdings gespalten – so hält Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) ein Aufsperren der Außenbereiche ab Ende März für "unrealistisch" – auch vor dem Hintergrund der Infektionszahlen. Die Wirte brauchen außerdem eine Vorlaufzeit, laut Wirtschaftskammer zumindest zwei Wochen.

Wien ist nicht das Gasteinertal

Zu möglichen Ausreisekontrollen meinte Hacker vor wenigen Tagen im "Kurier", man werde Wien sicher nicht "wie das Gasteinertal" mit strengen Ausreiseverschärfungen belegen können. Bei einer Millionenstadt ließen sich diese ungleich schwerer kontrollieren. Die Frage der Ausreisetests lasse sich außerdem nur gemeinsam mit Niederösterreich beantworten, immerhin bilde man gemeinsam eine Großregion. 270.000 Menschen kommen täglich – vorwiegend aus Niederösterreich – in die Stadt, rund 50.000 Menschen sind Auspendler aus Wien. (lhag, 23.3.2021)