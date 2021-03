Mehr als 9.500 der Rohingya-Flüchtlinge sind durch den Brand obdachlos geworden.

Bei einem Großbrand in einem Lager mit hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens fünf Erwachsene und zwei Kinder ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Demnach konnten die Feuerwehrleute die Flammen nach einem stundenlangen Kampf in der Nacht auf Dienstag löschen. Die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden.

Mehr als 9.500 der Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar seien durch den Brand obdachlos geworden, sagte der Chef der für Flüchtlinge zuständigen Behörde von Bangladesch. Nach einem Bericht des Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zerstörten die Flammen neben den Unterkünften auch medizinische Zentren und Versorgungspunkte.

Flucht aus Heimat

Die Rohingya, eine muslimische Minderheit aus dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar, waren 2017 aufgrund der dort drohenden Militärgewalt in das muslimische Nachbarland Bangladesch geflüchtet. Dort leben sie in Camps. Die Vereinten Nationen bezeichnen ihre Verfolgung in ihrer Heimat Myanmar als anhaltenden Völkermord.

Viele Rohingya verloren in Myanmar durch ein 1983 erlassenes Gesetz die Staatsbürgerschaft. Das Militär von Myanmar, das nach einem Putsch jüngst wieder die Macht übernommen hat, steht wegen der Verfolgung international unter Druck. Etliche Rohingya wollen in ihre Heimat zurückkehren. (APA, dpa, 23.3.2021)