Die Pikmins eignen sich sehr gut für Abenteuer im Freien. Foto: Nintendo

Nintendo kündigte am Montag, gemeinsam mit Spiele-Entwickler Niantic, ein neues Augmented-Reality-Spiel im Stile von Pokémon Go an. Diesmal hat man das Pikmin-Franchise als spielerischen Hintergrund gewählt.

Wuselfaktor

Mit der Pikmin-Reihe hat Nintendo über die letzten Jahrzehnte eine beliebte Strategie-Serie geschaffen, die vor allem Tüftlern viel Spaß gemacht hat. Mit den verschiedenfarbigen Pikmins konnte man Gegner bekämpfen und Hindernisse überwinden. Entwickler Niantic wird sich nun des Franchises annehmen und ein ähnliches Spiel wie Pokemon Go schaffen, wie diese in einer Presseaussendung bestätigen.

"Wir sind sehr glücklich, die neue Partnerschaft mit Nintendo ankündigen zu dürfen. Das erste Spiel dieser Kooperation wird ein App-basiertes Game basierend auf der Pikmin-Franchise sein. Die App wird diverse Gameplay-Mechaniken bieten, die zu vielen Spaziergängen motivieren werden," heißt es vom Unternehmen.

Bereits jetzt kann man sich für das Spiel registrieren lassen. Erscheinen wird das Spiel voraussichtlich noch dieses Jahr.

Ständiger Begleiter

Wie schon bei Pokémon Go wird auch bei dem neuen Spiel das Smartphone im Mittelpunkt stehen, auf dem die App installiert ist. In der App wird man sehen, wo die nächsten Aufgaben warten, etwa neue Pikmins oder Herausforderungen, die man nur mit anderen Spielern gemeinsam meistern kann. Schon bei Pokémon Go waren diese Herausforderungen überall auf der Welt verteilt, und so musste man als Spieler die eigenen vier Wände verlassen, um im Spiel voran zu kommen.

Im Hintergrund arbeiten die Ex-Google-Mitarbeiter von Niantic, die als Start-up bei dem US-Konzern gestartet sind und sich 2015 selbstständig gemacht haben, mit einem GPS-System, das sowohl die Position des Spielers erkennt, als auch die Umgebung in der App darstellen kann. Via Augmented-Reality-Technologie kann man auf dem Smartphone in der realen Welt virtuelle Gegenstände und Figuren einblenden.

"Pokémon Go" war ein großer Erfolg. Foto: Niantic

Partner fürs Leben

Auch Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto zeigt sich von den Möglichkeiten, die Niantic mit ihrer AR-Technologie bieten, begeistert: "Niantics AR-Technologie macht es möglich eine Welt zu schaffen, die uns glauben lässt, Pikmins leben tatsächlich unter uns. Die Idee, Spazierengehen zu einer spaßigen Angelegenheit zu machen ist nur ein Faktor. Wir wollen, dass Spieler eine völlig neue Erfahrung machen, die sie mit traditionellen Spielen nicht bekommen. Wir hoffen, dass die Pikmins und diese App ein Partner fürs Leben werden." (aam, 23.3.2021)