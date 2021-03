Weltweites Turnier lädt zum Länderkampf im Comic-Shooter "Valorant" – Österreich-Qualifikation am 27. und 28. März

Foto: Red Bull

Im ersten, weltweiten E-Sport-Turnier für Studenten, dem Red Bull Campus Clutch, können österreichische Teams Ende März zu den Qualifikationsspielen antreten. Das Sieger-Team im Spiel Valorant wird im internationalen Finale gegen zahlreiche Spieler anderer Länder antreten. Gespielt wird um 20.000 Euro Siegesprämie.



Exklusiv für Studenten

Am 20. Februar startete der Campus Clutch, der von Red Bull organisiert wird, mit regionalen Qualifikationsrunden in Indien. Seitdem tourt das Turnier rund um die Welt und macht auch zwei Stopps in Österreich. Teilnehmen kann jeder, der sich als Student ausweist. Die Anmeldung findet auf der Website statt, wo man sein fünfköpfiges Team registrieren kann.

Die beiden Online-Qualifier finden am 27. und 28. März statt. Teams dürfen an beiden Tagen antreten. Die zwei Tagessieger spielen dann in einem lokalen Finale gegeneinander, bei dem der österreichische Vertreter für das internationale Turnier erspielt wird. Ursprünglich als Offline-Turnier angedacht, wird man das Österreich-Finale im April aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation voraussichtlich ebenfalls online austragen müssen.

Der Sieger des Turniers löst das Ticket für das Weltfinale, das im Juni stattfinden wird. Neben dem Preisgeld erhalten die Sieger noch Tickets für das Valorant Master Event, das im Rahmen der Champions Tour 2021 stattfinden soll.

"Valorant" mischt echte Waffen mit Fantasie-Fertigkeiten. Foto: Red Bull

Spiel der Wahl

Valorant ist der im Vorjahr erschienene Taktik-Shooter von Riot Games, die Spiele wie etwa League of Legends entwickelt haben. Dabei treten zwei Fünferteams gegeneinander an und duellieren sich mit ihren Waffen und Spezialfertigkeiten auf verschiedenen Spielkarten. (aam, 23.3.2021)