Ob Werner Kogler auf den Brief geantwortet hat? Iris Floimayr-Dichtl lacht: Sie weiß, dass ich weiß, dass man auf offene Briefe nicht antwortet. Nicht, wenn man Adressat ist. Erst recht nicht, wenn man darin aufgefordert wird, eine 180-Grad-Wende zu machen. Schon gar nicht, wenn der Brief von einer Nobody nach "oben" geschickt wurde.

Obwohl das nicht stimmt. Iris Floimayr-Dichtl ist nicht "niemand". (Ja, ich weiß, niemand ist "niemand" – aber ich bleibe bewusst in der Kategorisierungswelt von "Fußvolk" und "Entscheidungsträgern". Ohne -Innen.) Sie betreibt ein Unternehmen, das im Oktober 2013 als One-Woman-Show am Donaukanal begann, heute aber im öffentlichen Raum nicht mehr zu übersehen ist. Weil eine Armada an Kinderwägen auffällt. Oder – eh klar – auffiel. Sogar kinder(wagen)losen Männern: Iris Floimayr-Dichtl ist "Mamafit".