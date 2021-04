Impfmarkt

Das ominöse Angebot von fünf Millionen Extra-Impfdosen für Österreich

Ein Gespann um einen Ex-Medienmanager bietet eine schier unglaubliche Menge an Impfdosen an, deren Herkunft ist unklar. Kann so ein Angebot real sein? Zumindest ein Politiker prüft das nun