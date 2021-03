Am Montag gibt es mit "Die Geheimnisse von The Masked Singer Austria" einen Blick hinter die Kulissen

Beim Staffel-Finale von "The Masked Singer Austria" triumphierte der Babyelefant – im Schnitt 277.000 schauten zu. Foto: Puls 4/Willi Weber

Wien – Mit der Enttarnung von Siegerin Sandra Pires als "Babyelefant" ging am Montagabend die zweite Staffel von "The Masked Singer Austria" auf Puls 4 zu Ende. Im Schnitt 277.000 Zuschauer verfolgten laut dem Sender das Staffel-Finale. Das entspricht 12,4 Prozent Marktanteil (E12-49).

Die gesamte zweite Staffel von "The Masked Singer Austria" erreichte laut Puls 4 durchschnittlich 10,4 Prozent Marktanteil (E12-49) mit 236.000 Zuschauern (E12+). Gegenüber der ersten Staffel bedeute dies ein Plus von 13 Prozent.

Hinsichtlich einer Fortführung hieß es am Dienstag seitens des Senders: "Eine mögliche Fortsetzung werden wir zeitgerecht bekannt geben. Mit dem bevorstehenden Start von 'Show your talent' und unserem Highlight 'Ninja Warrior Austria' steht auch weiterhin Entertainment auf Puls 4 für unsere ZuseherInnen im Vordergrund." Einen Blick hinter die Kulissen der zweiten Staffel gibt es am Montag um 20.15 Uhr unter dem Titel "Die Geheimnisse von The Masked Singer Austria". (red, 23.3.2021)