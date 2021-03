Buddhisten gegen Oligarchen, Meine Vorfahren, l: Israel – Impfen wie am Fließband, Kap der Angst, Smuggling Hendrix – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Buddhisten gegen Oligarchen Ein mächtiger Bergbaukonzern will im Ural den Berg, auf dem die Buddhisten von Schedrub Ling leben, für den Erzabbau erschließen. Doch diese leisten zivilen Widerstand.

Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Leben ohne Lesen und Schreiben Fast eine Million Menschen in Österreich ver fügen über eine nur rudimentäre Lese- und Sprachkompetenz. Lisa Gadenstätter be gleitet Betroffene durch ihren Alltag.

Bis 21.05, ORF 1

20.15 SOZIALDRAMA

Capernaum – Stadt der Hoffnung (Caphar naüm, LBN/F 2018, Nadine Labaki) Der zwölfjährige Zain (Zain al Rafeea), der in Beirut in einer Welt voller Armut und Misshandlungen lebt, verklagt seine Eltern, weil sie ihn zur Welt gebracht haben. Die libanesische Filmemacherin Nadine Labaki hat ihren 2018 in Cannes mehrfach ausgezeichneten Film mit Laiendarstellern realisiert. Bis 22.15, Arte

Foto: Alamode Film/Christopher Aoun

21.05 REPORTAGE

Meine Vorfahren Olympionike Toni Innauer und Schauspielerin Eva Maria Marold begeben sich auf die Spuren ihrer Ahnen.

Bis 21.45, ORF 1

22.05 ACTION

Bullitt (USA 1968, Peter Yates) Nicht nur die berühmte zehnminütige Verfolgungsjagd durch die Straßen von San Francisco macht Peter Yates’ Bullitt mit Steve McQueen als coolem Cop zu einem Film zum Immerwiedersehen. Die großartige Filmmusik stammt von Lalo Schifrin. Bis 0.05, Servus TV

22.15 KOMÖDIE

Smuggling Hendrix – Nicht ohne meinen Hund (Fighantevontas ton Hendrix, ZYP/GR/D 2018, Marios Piperides) Der arbeitslose Musiker Yannis, ein griechischer Zypriote, möchte weg von Zypern. Ausgerechnet kurz vor der Abreise entwischt ihm sein nach dem Gitarrenhelden Jimi Hendrix benannter Hund und gerät in die Pufferzone zwischen Griechen und Türken. Das Herrchen verstrickt sich in Marios Piperides’ Satire dank aberwitziger Reglementierungen rasch in zunehmend absurde Situationen. Bis 23.45, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Israel – Impfen wie am Fließband Mehr als 70 Prozent der erwachsenen Israelis sind zumindest einmal geimpft, so viele wie in keinem anderen Land. Die Infektionsraten und die schweren Krankheitsverläufe sinken signifikant. Um 23.05 folgt das Weltjournal+ mit Streit ums gelobte Land – Israel und Palästina. Bis 23.50, ORF 2

22.10 TALK

Kap der Angst (Cape Fear, USA 1991, Martin Scorsese) Max Cady (Robert De Niro) macht seinen einstigen Anwalt (Nick Nolte) dafür verantwortlich, dass er ins Gefängnis musste, und sinnt auf Rache. Martin Scorsese schaffte eine wuchtige Neuverfilmung eines Klassikers von 1962. In Kurzauftritten zu sehen: Gregory Peck und Robert Mitchum, Held und Bösewicht des Originals. Bis 1.10, ZDF neo