Bundesweite Rechtsverordnung für Osterzeit aber noch in Arbeit – Fan-Rückkehr möglich

Ob es zu solchen Szenen kommt, ist ungewiss.

Foto: imago

Leipzig – Die Austragung des Spitzenduells der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Tabellenführer Bayern München ist fraglich. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollte sich am Dienstag nicht festlegen, ob die Partie wie geplant am 3. April ausgetragen werden kann. "Das werden die nächsten Tage zeigen, ob das so ist", sagte Kretschmer. Hintergrund sind die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Ruhetage über Ostern vom 1. bis 5. April.

Die bundesweite Rechtsverordnung, um Fragen wie Profifußball zu Ostern zu klären, befindet sich noch in Arbeit. Gleichzeitig darf Leipzig sogar hoffen, Zuschauer ins Stadion zu lassen, sollte das Spiel stattfinden. Einen Tag nach der Absage durch den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung kündigte die Landesregierung eine Änderung der Corona-Verordnung zu Modellversuchen an. Diese Projekte werden von der Inzidenz entkoppelt und könnten ab Donnerstag starten. RB hat ein Pilotprojekt beantragt, zu dem Spiel 1.000 negativ getestete Fans ins Stadion zu lassen. (APA; 23.3.2021)