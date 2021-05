Im norditalienischen Nonstal gehören Kartoffelpuffer, die traditionell in der Kupferpfanne gebraten werden, zu jedem Dorffest. Für die Familie und Gäste daheim stellt man die Tortei di patate in die Mitte des Tisches und jeder bedient sich. Dazu gibt es Käse, Speck, Salami und ein gutes Glas Rotwein.

Törtchen oder Kuchen?

In der bäuerlich geprägten Trentiner Küche werden die Tortei di patate, wörtlich: Kartoffeltörtchen, gern als Vorspeise gegessen. Früher hat man sie in Schmalz frittiert, in manchen Tälern auch in einer Mischung aus Butter und Schmalz. Denn die nächsten Olivenbäume wachsen erst ganz im Süden der Region oder am Gardasee. Heute frittiert man die Kartoffelpuffer meist in Pflanzenöl oder wählt die fettreduzierte Backofen-Variante (bei 200 Grad). Der circa 1,5 Zentimeter hohe Puffer aus dem Ofen heißt Torta di patate, Kartoffelkuchen.

Foto: Alessandra Dorigato

Kleine Erdäpfelkunde

Kennebec- oder Majestic-Kartoffeln eignen sich am besten für die Zubereitung. Die mehligen Sorten haben ein weißes Fleisch und enthalten wenig Wasser. So gelingt die Zubereitung komplett ohne Zugabe von Mehl. In anderen Teilen Trentino-Südtirols, wo diese Sorten nicht angebaut werden, wird die Rezeptur mit Mehl und teils auch Eiern ergänzt. Damit die Puffer perfekt werden, ist auch die richtige – grobe – Reibe wichtig. Kartoffelpuffer schmecken am besten ganz frisch und knusprig gebraten oder gebacken.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten (für 4 Personen)

5 große Kartoffeln

Salz

Sonnenblumenöl oder anderes neutrales Öl zum Frittieren

Zubereitung

Kartoffeln schälen und grob reiben, in ein Sieb geben und 30 Minuten abtropfen lassen. Erst anschließend gut salzen. Wenn Ihre Kartoffeln zu wenig mehlig sind, binden Sie den Teig mit 2 Esslöffel glattem Mehl.

Nun reichlich Öl in einer Pfanne erhitzen und circa anderthalb Schöpflöffel Kartoffelmasse hineingeben. Oder Sie nehmen je einen gehäuften Esslöffel voll Kartoffelteig für mehrere kleine Puffer. Puffer in der Pfanne flach drücken (circa 0,5 Zentimeter) und von beiden Seiten goldbraun braten. Kartoffelpuffer erst wenden, wenn der Boden knusprig ist und sich bräunt, sonst könnten sie zerfallen. Auf Küchenrolle kurz abtropfen lassen und sofort servieren.

Tipps

Kartoffelpuffer schmecken sowohl süß als auch deftig. Kinder lieben sie zum Beispiel mit Ribiselmarmelade oder Apfelmus. Ich mag sie gern mit Käse und Salsiccia. Ideal zum Braten sind verzinnte Kupferpfannen. Sie verteilen die Hitze gleichmäßig und die Puffer werden super knusprig.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

