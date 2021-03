Die Einnahmen wurden anschließend an die Wohltätigkeitsorganisation Games for Love gespendet, die sich für das Kindeswohl einsetzt

Das Kollektiv aus Twitch-Streamern konnte die Summe von knapp 600.000 Dollar einspielen. Foto: OneTrueKing

Der US-amerikanische Twitch-Streamer Asmongold zählt zu den größten Unterhaltungskünstlern auf der Plattform. Vor allem in der World of Warcraft-Community genießt der Texaner große Beliebtheit. In den vergangenen Tagen startete der Onlinestar einen zweitägigen Spendenmarathon im Namen seines E-Sport-Vereins One True King (OTK). Dabei konnte er knapp 400.000 Dollar einnehmen – und bestrafte sich dafür mit Salat und Körperhygiene.

Meilensteine als Ansporn

Die Summe wurde für die Wohltätigkeitsorganisation Games for Love, die sich dem Wohl von Kindern auf der ganzen Welt verschrieben hat, gesammelt. Das Ziel des zweitägigen Twitch-Streams war ursprünglich, 250.000 Dollar einzuspielen. Um dieses Ziel noch attraktiver zu gestalten, entschied sich Asmongold, Meilensteine beim Erreichen diverser Geldsummen einzuführen.

Der Streamer ist bekannt dafür, dass er eine einseitige Ernährung pflegt. Das heißt, er konsumiert vor allem Fastfood. Als eine der ersten Bestrafungen musste er also einen Salat essen. Doch auch Körperhygiene scheint eine eher untergeordnete Rolle in seinem Leben einzunehmen, zumindest wenn man seinen eigenen Worten Glauben schenken darf. Dementsprechend stand als weiterer Meilenstein eine Dusche in der Stream-Beschreibung.

Asmongold TV

Zusätzlich zu den diversen Bestrafungen gab es außerdem eine Reihe von Gewinnspielen, bei denen PCs, Grafikkarten und weitere Artikel verlost wurden.

Bereits nach kürzester Zeit gelang es dadurch, den Meilenstein von 100.000 Dollar zu erreichen. Asmongold musste deshalb – nach eigener Aussage – erstmals in seinem Leben einen Salat essen. Ein paar Stunden später erreichte der Spendenmarathon dann die Grenze von einer Viertelmillion Dollar. Das hatte zur Folge, dass Asmongold sich vor einem Publikum von knapp 50.000 Zusehern einer Dusche unterziehen musste. Am Ende des ersten Tages konnten dadurch bereits knapp 400.000 Dollar eingenommen werden. Somit war das eigentliche Ziel bereits übertroffen.

Am zweiten Tag ging es dann ganz dem Zeitgeist der Plattform entsprechend mit der Öffnung von Pokémon-Karten weiter. Dabei wurden vier originalverpackte Displays komplett geöffnet und die wertvollen Inhalte an Zuseher verlost. Insgesamt konnten knapp 600.000 Dollar für die gute Sache eingenommen werden. Die Twitch-Historie ist hingegen um eine Anekdote über den Streamer reicher, der sich selbst mit Salat bestrafte. (fpz, 24.3.2021)