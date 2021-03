Die Grazer Merkur-Arena war zwischenzeitlich nur mehr ein Krautacker. Foto: Imago/Paetzel

Wien – Salzburg und Rapid Wien liegen in einer laufenden Umfrage der Vereinigung der Fußballer (VdF) zum besten Rasen der Fußball-Bundesliga wie im Vorjahr voran. Wie die VdF anlässlich des Ende des Grunddurchgangs bekannt gab, bewerteten die Spieler die Qualität in Wals-Siezenheim und Wien-Hütteldorf mit 9,55 bzw. 8,36 von 10 möglichen Punkten am besten. Schlusslicht ist Sturm Graz (3,65). Die Spielfläche in der Merkur Arena musste bekanntlich zwischendurch sogar gesperrt werden.

Abstimmen können bei der "Pitch Competition" die Fußballer der Gästemannschaft nach dem jeweiligen Auswärtsspiel. Ähnlich wie in Graz sind auch die Plätze in Hartberg (4,00), Innsbruck (4,18) und in der Südstadt (4,64) ähnlich schlecht bewertet worden. Insgesamt präsentierte sich laut den VdF-Angaben vom Dienstag der Rasen deutlich schlechter als im Vorjahr.

"Durch Corona hat sich der Zeitplan geändert, der Rasen wurde deutlich öfter bespielt, und im Winter wurde so früh begonnen wie nie zuvor. Bei all diesen Argumenten können aber solche Zustände wie zuletzt zum Beispiel in Graz nicht akzeptiert werden", sagte Projektleiter Gregor Pötscher. (APA, 23.3.2021)